Cıva nedir, nerelerde kullanılır? Cıva kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri
Simgesi (Hg) Latincede "sıvı gümüş" anlamını taşıyan hydrargyrum kelimesine dayanan cıva, nadir kimyasal özellikler barındıran önemli bir element olarak karşımıza çıkmaktadır. Elementin MÖ 1500'lü yıllarda Eski Mısır'da kullanıldığı bilinmektedir. Cıva nedir, nerelerde kullanılır? Cıva kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.
Yutulması, buharının solunması ve deri yoluyla soğurulması çok düşük miktarda da olsa sağlık açısından tehlikelidir. İnsanlar cıvayı yedikleri balık ve kabuklu deniz ürünlerinden almaktadır. Çoğunlukla cıva sülfür cevherlerinden elde edilmektedir. Cıva nedir? Nerelerde kullanılır? Cıva simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.
Cıva Nedir?
Kimi zaman "sıvı metal" olarak da adlandırılan cıva; Gümüş beyaz renginde, oda sıcaklığında sıvı olarak kalabilen tek element olarak karşımıza çıkmaktadır. Normal sıcaklıklarda buharlaşabilmektedir. Çok kuvvetli çözme özelliği bulunmaktadır. Bakır, altın, gümüş, kalay, lityum, sodyum ve potasyum gibi metal ve elementleri çözer ve bu metallerle "amalgam" adı verilen alaşımlar oluşturur. Cıva, demiri çözemez; bu sebeple demir kaplarda muhafaza edilebilir. Elektrik iletkenliği son derece iyidir.
Cıva Nerelerde Kullanılır?
Kimyasal özellikleri itibariyle önemli alanlarda kullanılmaktadır. Altın, gümüş ve platinin cevherlerinden ayrıştırma işleminde cıva kullanılır. Termometrelerde ise metalik cıva kullanılmaktadır. Cıva özellikle dişçilik alanında önemli kullanıma sahiptir; dişçilikte kullanılan dolguların yapımında cıva bulunmaktadır. Kalay amalgamı ayna yapımında kullanılır. Endüstriyel kimyasalların üretiminde ve elektronik uygulamalarda yine elementten yararlanılmaktadır. Kuyumculuk sektöründe, tarımda, sabunda, kremlerde ve tıbbi alanlarda kullanılmaktadır. Ayrıca cıva sülfit yüksek dereceli, parlak ve kırmızı bir boya pigmenti olarak kullanılmaktadır.
Cıva Simgesi
Element “Hg” simgesiyle ifade edilmektedir. Cıva, sıvı halde bulunan tek metaldir. Brom da aynı şekilde sıvı halde bulunur ancak brom, metal değildir. Cıvanın ön plana çıkan iki özelliği mevcuttur. İlki; oldukça yüksek yüzey gerilimine sahip olmasıdır. Diğeri ise, çok iyi bir elektrik iletkeni olmasıdır. Bu sebeple de elektrikli cihazlarda tercih edilmektedir.
Cıva Sembolü
Element periyodik tabloda “Hg” sembolüyle temsil edilmektedir. Cıva doğada nadiren birleşmeden oluşur, ancak zinober (cıva sülfit) cevherlerinde damlacıklar halinde bulunabilir. Çin ve Kırgızistan cıvanın ana üreticileridir. Metal, zinoberin hava akımı altında ısıtılması ve buharın yoğunlaştırılmasıyla elde edilir.
Cıva Periyodik Tablodaki Yeri
Periyodik tablonun 6. periyodunun 12. grubunda yer alan elementin atom numarası 80'dir.
Cıva Kullanım Alanları
Cıva Özellikleri