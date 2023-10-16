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Son derece kararsız ve çok kısa ömürlü olan elementin özellikleri tahminden ibarettir. 1994 yılında GSI Helmholtz Ağır İyon Araştırma Merkezinden Peter Armbruster, Gottfried Münzenberg ve çalışma arkadaşları tarafından keşfedilmiştir. Darmstadtiyum nedir? Nerelerde kullanılır? Darmstadtiyum simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

Darmstadtiyum Nedir?

Görünüşünün beyaz veya metalik gri olabileceği öngörülen element; oda sıcaklığında, normal basınç altında katı bir metal olacağı tahmin edilmektedir. Nemli havada korozyona ve oksidasyona dirençli platin, rodyum, osmiyum, rutenyum ve iridyum gibi asal metallere benzer bir karakterde olduğu tahmin edilmektedir ancak bu henüz doğrulanabilmiş değildir. İzotopları çok çabuk bozunduğu için birçok fiziksel ve kimyasal özelliği bilinmemektedir. Bilinen özellikleri tahminlerden ibarettir. Homologunun platin olduğu varsayılmaktadır.

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Darmstadtiyum Nerelerde Kullanılır?

Şimdiye kadar sadece birkaç darmstadtiyum atomu üretilmiştir. Şu anda ise sadece bilimsel çalışmalarda kullanılmaktadır.

Darmstadtiyum Simgesi

Element “Ds” simgesiyle ifade edilmektedir. Doğada bulunmayan sentetik bir element olarak karşımıza çıkmaktadır. Laboratuvar ortamında nikel ve kurşun atomlarıyla sentezlenebilmektedir. Bilinen 9 izotopu vardır ve bu izotoplarının hiçbiri kararlı değildir. İzotoplarının yarılanma ömürleri mikrosaniyelerle ölçülmektedir. En kararlı izotopu Ds-281’in yarılanma ömrü 11 saniyedir.

Darmstadtiyum Sembolü

Element periyodik tabloda “Ds” sembolüyle temsil edilmektedir. Hayvanlar ve bitkiler için bilinen bir biyolojik rolü bulunmamaktadır ancak radyoaktifliği nedeniyle toksik olabileceği öngörülmektedir.

Darmstadtiyum Periyodik Tablodaki Yeri

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Periyodik tablonun 7. periyodunun 10. grubunda yer alan elementin atom numarası 110'dur.

Darmstadtiyum Kullanım Alanları

Şu anda Darmstadtium'un herhangi bir kullanımı veya uygulaması yoktur. Yalnızca araştırma amaçlı kullanılmaktadır.

Darmstadtiyum Özellikleri

Keşif, Almanya'nın Darmstadt adlı şehrinin yakınındaydı ve bu nedenle Darmstadtium olarak adlandırıldı.

Darmstadtium'un atom kütlesi 261,9'dur.

Darmstadtium'un erime, kaynama noktası ve yoğunluğu henüz net olarak bilinmemektedir. Yani kimyasal özellikleri henüz kesin olarak bilinmiyor.

Darmstadtium'un vücut merkezli kübik bir yapıya bürüneceği tahmin ediliyor.

En son keşfedilen elementlerden biridir.

En uzun ömürlü darmstadtium izotopunun yarı ömrü 12,7 saniyedir.

Resmi keşfinden önce, darmstadtiyumun periyodik tablodaki yeri, "1-1-0" anlamına gelen ununniliyum (Uun) adıyla tutulmuştur.

Oldukça az miktarlarda üretildiğinden dolayı bilim adamları, kimyasal ve fiziksel davranışları hakkında varsayımlarda bulunmak için periyodik tablodaki konumuna güvenmek zorunda kalmışlardır.

Periyodik tabloda d-blok transaktinit elementidir ve 10. grup elementler arasında yer alan 7. periyodun bir üyesidir.

Bu elementlerin çok kararsız çekirdekleri vardır ve doğada doğal olarak oluşmazlar. Kısa ömründen dolayı çevreye zarar vermez.

“Darmstadtium”, aynı zamanda Darmstadt’ta bulunan ve 2008 yılında açılan bilim ve kongre merkezinin de adıdır.

Yakın tarihte keşfedilen elementlerden biri olan darmstadtiyum, Darmstadt kentindeki Ağır İyon Araştırmaları Laboratuvarı’nda (GSI) keşfedilen dördüncü elementtir.

Darmstadtium'un nükleer özellikleri dışında hiçbir kimyasal özelliği, tüm izotoplarının yarı ömürlerinin kısa olması ve ayrıca üretiminin pahalı olması nedeniyle bugüne kadar araştırılmamıştır.

Darmstadtium'un çok asil bir metal olması beklenmektedir.

Şu ana kadar darmstadtium bileşiklerinin deneysel ölçümü yapılmamıştır; mevcut tüm tahminler doğası gereği teoriktir.

Darmstadtium'un en kararlı oksidasyon durumlarının +6, +4 ve +2 olduğu tahmin edilmektedir.

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