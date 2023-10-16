Darmstadtiyum nedir, nerelerde kullanılır? Darmstadtiyum kullanım alanları, özellikleri
Süper ağır ve oldukça radyoaktif elementlerden biri olan darmstadtiyum, sentetik bir element olup laboratuvar ortamında elde edilmektedir. Adını ilk kez üretildiği Almanya'nın Darmstadt şehrinden almaktadır. Darmstadtiyum nedir, nerelerde kullanılır? Darmstadtiyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.
Son derece kararsız ve çok kısa ömürlü olan elementin özellikleri tahminden ibarettir. 1994 yılında GSI Helmholtz Ağır İyon Araştırma Merkezinden Peter Armbruster, Gottfried Münzenberg ve çalışma arkadaşları tarafından keşfedilmiştir. Darmstadtiyum nedir? Nerelerde kullanılır? Darmstadtiyum simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.
Darmstadtiyum Nedir?
Görünüşünün beyaz veya metalik gri olabileceği öngörülen element; oda sıcaklığında, normal basınç altında katı bir metal olacağı tahmin edilmektedir. Nemli havada korozyona ve oksidasyona dirençli platin, rodyum, osmiyum, rutenyum ve iridyum gibi asal metallere benzer bir karakterde olduğu tahmin edilmektedir ancak bu henüz doğrulanabilmiş değildir. İzotopları çok çabuk bozunduğu için birçok fiziksel ve kimyasal özelliği bilinmemektedir. Bilinen özellikleri tahminlerden ibarettir. Homologunun platin olduğu varsayılmaktadır.
Darmstadtiyum Nerelerde Kullanılır?
Şimdiye kadar sadece birkaç darmstadtiyum atomu üretilmiştir. Şu anda ise sadece bilimsel çalışmalarda kullanılmaktadır.
Darmstadtiyum Simgesi
Element “Ds” simgesiyle ifade edilmektedir. Doğada bulunmayan sentetik bir element olarak karşımıza çıkmaktadır. Laboratuvar ortamında nikel ve kurşun atomlarıyla sentezlenebilmektedir. Bilinen 9 izotopu vardır ve bu izotoplarının hiçbiri kararlı değildir. İzotoplarının yarılanma ömürleri mikrosaniyelerle ölçülmektedir. En kararlı izotopu Ds-281’in yarılanma ömrü 11 saniyedir.
Darmstadtiyum Sembolü
Element periyodik tabloda “Ds” sembolüyle temsil edilmektedir. Hayvanlar ve bitkiler için bilinen bir biyolojik rolü bulunmamaktadır ancak radyoaktifliği nedeniyle toksik olabileceği öngörülmektedir.
Darmstadtiyum Periyodik Tablodaki Yeri
Periyodik tablonun 7. periyodunun 10. grubunda yer alan elementin atom numarası 110'dur.
Darmstadtiyum Kullanım Alanları
Şu anda Darmstadtium'un herhangi bir kullanımı veya uygulaması yoktur. Yalnızca araştırma amaçlı kullanılmaktadır.
Darmstadtiyum Özellikleri