Yılın ilk yarısında elde ettiği yüzde 9.2'lik pazar payı ile Avrupa'da 6'ıncı sırada yer alan PSA Grubu markalarından Citroën, elektrikli araçlara geçmeye hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, Berlingo Van, Jumper ve Jumpy gibi hafif ticari modellerin ilk etapta elektrikli versiyonlarının satışa sunulacağı belirtildi.

Bu kapsamda, 2020 yılında Berlingo Electric ve Jumper Electric ile başlayacak hafif ticari modellerdeki elektrik akımı, 2021 yılında ise tamamen elektrikli kompakt van modeller ile devam edecek.

BİNEK MODELLER DE ETKİLENECEK

PSA’nın geliştirdiği tamamen elektrikli güç ve aktarma organları alanındaki bilgi birikimi ve deneyiminden yararlanılarak geliştirileceği açıklanan söz konusu modellerin, markanın binek araç ürün gamına da yansıyacağı bildirildi.

Citroën'in hafif ticari araçlar konusunda yaklaşık 90 yıllık bir deneyime sahip olduğunu kaydeden Citroën Ürün ve Strateji Direktörü Laurence Hansen, "Çevre konularına her zaman büyük bir özen gösteren ve enerji geçiş sürecinde öncü oyunculardan biri olan Citroën, hafif ticari araç ürün gamının elektrikliye geçişi ile çok önemli bir hamle başlatıyor. Marka, Groupe PSA’nın elektrikli güç ve aktarma organları konusundaki bilgi birikimi ve deneyiminden yararlanarak 2021 yılına kadar her bir kompakt van modeli için bir elektrikli versiyon sunarak içten yanmalı motor seçeneklerini tamamlamayı hedefliyor" dedi.