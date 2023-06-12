Fransız CEO'dan Türkiye'nin ikinciliğine destek ziyareti
Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'deki satışlarını yüzde 130 artırarak Fransa'dan sonra en yüksek satış adedine Türkiye'de ulaşan Citroen, bu performansı korumanın yollarını arıyor. Önceki günlerde Türkiye'ye gelen Fransız üreticinin CEO’su Thierry Koskas, "Türkiye, Citroen'in anavatanı Fransa'dan sonra en büyük pazarımız haline geldi. Bu sonuçlar ziyaretimin ana sebebi oldu. Önümüzdeki dönemde Türkiye'ye özel bir yol haritası hazırlamak ve bu başarıyı nasıl sürdüreceğimizi çalışmak için buradayım" dedi. Koskas, markanın toplam satışlarının yüzde 30'unun Avrupa dışından geldiğini de belirterek, "Bunun başlıca üç ayağı var; Hindistan, Türkiye ve Brezilya. Türkiye burada öne çıkıyor. Türkiye'de talebin yüksek olduğunu biliyoruz ve Türkiye'yi önceliklendiriyoruz" dedi. Yiğitcan Yıldız yazdı...
Citroën'in Şubat ayında göreve gelen yeni CEO’su Thierry Koskas, ilk yurtdışı ziyaretlerinden birini Türkiye'ye yaptı.
Bu kapsamda bir grup basın mensubu ile bir araya gelen Koskas, Türkiye ziyaretinin ana sebebinin, markasının ulaştığı satış adetleri olduğunu söyledi.
Koskas, "Türkiye, Citroen'in anavatanı Fransa'dan sonra en büyük pazarımız haline geldi. Bu sonuçlar ziyaretimin ana sebebi oldu. Önümüzdeki dönemde Türkiye'ye özel bir yol haritası hazırlamak ve bu başarıyı nasıl sürdüreceğimizi çalışmak için buradayım" dedi.
Citroen'in Türkiye'de ulaştığı satış adetlerinde yıl başında satışa sunulan C4X modelinin ve hafif ticari araçlara olan talebin etkili olduğunu kaydeden Koskas, "C4X'in İspanya'daki üretimini artırdık. Bu doğrudan Türkiye'deki satışlara yansıdı. Türkiye operasyonumuz başarılı yürüyor ve talebin yüksek olduğunu biliyoruz. Dolayısı ile Türkiye'yi önceliklendiriyoruz" ifadelerini kullandı.
Citroën CEO’su Thierry Koskas, Türkiye pazarında en çok satan 5 marka arasına girmek istediklerini de belirterek, Türkiye'yi en büyük ikinci pazar olarak tutmak istediklerini bildirdi.
SATIŞLARIN YÜZDE 30'U AVRUPA DIŞINDAN
Avrupa pazarının son dönemde stabil bir görünüm sergilediğini de kaydeden Koskas, markanın gelecek stratejilerinden de bahsetti.
Citroen CEO'su Koskas, "Satışlarımızın yüzde 30'u Avrupa dışından geliyor. Bunun başlıca üç ayağı var; Hindistan, Türkiye ve Brezilya. Türkiye burada öne çıkıyor, Hindistan pazarına yeni giriyoruz. Hindistan pazarı 3 milyon adet civarında, pazarın orada 5 milyon adede çıkması bekleniyor. Dolayısı ile orada agresif planlarımız var" dedi.
Önümüzdeki dönemde Avrupa dışında satışlarını daha da artırmak istediklerini anlatan Koskas, "Bu şekilde büyümeye yönelik planlarımızı yürütüyoruz. Avrupa dışı pazarlarda yüzde 30 payı aşacak potansiyel görüyoruz" hedeflerini paylaştı.
Fransız otomotiv üreticisi Citroen, Mayıs ayında Türkiye'deki satışlarını geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 581 artırmış, Ocak-Mayıs döneminde ise yüzde 130 büyüyerek ve toplamda 24 bin 16 adetlik satışa ulaşmıştı.
'PAZARI DURDURMAYACAK ŞEKİLDE FİYAT ÇALIŞIYORUZ'
Koskas ile gerçekleşen görüşmede Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım da hazır bulundu.
Alkım, sene sonu için koydukları hedefleri ilk 5 ayda aştıklarını anlatarak, "2023 için 49 bin adet satış hedefi koymuştuk, ilk 5 ayda hedeflerimizin üzerine çıktık. Aslında 2025'te Türkiye olarak Citroen'in en büyük beşinci pazarı olma hedefimiz vardı, bu yıldan ikinci pazar konumuna yükseldik" dedi.
Toplantı esnasında döviz kurunda yaşanan hareketliliği de değerlendiren Alkım, "Satışların şuanki performansı yıl sonunda 1.4-1.5 milyon adetlik pazar büyüklüğüne işaret ediyor. Dövizdeki hareketlilik ve olası bir faiz artırımı pazarın 1 milyon adedin hemen altında 900 bin adetler seviyesinde gerçekleşmesine yol açabilir. Bizim ise yıl sonunda 60 bin adetlik satış hedefimiz var" diye konuştu.
Alkım, kurdaki yükselişin fiyatlara yansıyacağını da belirterek, "Kur artışlarına yönelik çalışıyoruz. Pazarın durmasına yol açmayacak şekilde fiyat konumlandırması yapacağız" dedi.
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Citroen CEO'sundan Türkiye'nin ikinciliğine destek ziyareti/citroen-ceo-sundan-turkiye-nin-ikinciligine-destek-ziyareti-3599152-ekonomi
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