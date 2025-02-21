'Çirkin Betty' yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Sabıka fotoğrafında yüzü yaralı halde
'Çirkin Betty' dizisiyle tanınan Eric Mabius, karıştığı bar kavgası sonrası tutuklandı. Oyuncuyu yaralı halde gösteren sabıka fotoğrafı ortaya çıktı
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'Çirkin Betty' dizisinin yıldızı Eric Mabius, ABD'nin Florida eyaletinde darp suçundan tutuklandı. 53 yaşındaki Mabius'ın kavgada hırpalanmış yüzünü gösteren sabıka fotoğrafı da ortaya çıktı.
Oyuncunun, bir polis memurunu darp etmekten ve memura direnmekten tutuklandığı öğrenildi.
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Polis raporuna göre oyuncu, bir kadınla bar kavgasına karıştı. Oyuncu, barmen ve diğer müşterilerin birkaç kez "sürekli saygısızlık yaptığı" gerekçesiyle bardan ayrılmasını istediği bir kadın arkadaşıyla birlikte bardaydı. İddiaya göre kadının, bardaki bir kadına ve ardından başka insanlara tükürmeye başlamasıyla durum kötü bir hal aldı.
Oyuncunun çıkan kavgaya dahil olduğu ve hem arkadaşını hem de mağdur olduğu iddia edilen kişiyi yere düşürdüğü iddia edildi.
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Mağdur olduğu söylenen kadın, polislere, kendisi yerdeyken Mabius'ın, saçını çekerek bir avuç dolusu saç kopardığını anlattı. Daha sonra barda birden fazla kişi Mabius ve arkadaşını mağdur olduğu iddia edilen kişiden uzaklaştırdı. Oyuncu önce gözaltına alındı, ardından darp ve polise direnme suçlarından tutuklandı.
Sabıka fotoğrafında neredeyse tanınmaz halde olan ve hapishane tulumuyla görülen yıldızın sağ gözünde kesik ve morluklar fark edildi.
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Mabius, America Ferrera ile birlikte 'Çirkin Betty' dizisindeki moda editörü Daniel Meade rolüyle tanınıyor. Dizi, 2006-2010 yılları arasında yayınlandı.
'Çirkin Betty', stil ve fiziksel görünümünden yoksun olmasına rağmen prestijli bir moda dergisinde iş bulan Betty Suarez'i konu alan bir Amerikan komedi dramasıydı.
Mabius, 2008'de verdiği bir röportajda 'Çirkin Betty'nin başarısının düşündüğü gibi olmadığını açıklamıştı.
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Mabius, 2006-2018 yılları arasında Ivy Sherman ile evliydi. Bu evlilikten 18 ve 16 yaşlarında iki oğlu var.
2024'te yeni bir ilişkiye başlayan Mabius, kız arkadaşının adını kamuya açıklamadı.