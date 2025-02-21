'Çirkin Betty' yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Sabıka fotoğrafında yüzü yaralı halde

Polis raporuna göre oyuncu, bir kadınla bar kavgasına karıştı. Oyuncu, barmen ve diğer müşterilerin birkaç kez "sürekli saygısızlık yaptığı" gerekçesiyle bardan ayrılmasını istediği bir kadın arkadaşıyla birlikte bardaydı. İddiaya göre kadının, bardaki bir kadına ve ardından başka insanlara tükürmeye başlamasıyla durum kötü bir hal aldı.

Oyuncunun çıkan kavgaya dahil olduğu ve hem arkadaşını hem de mağdur olduğu iddia edilen kişiyi yere düşürdüğü iddia edildi.