Cinsel istismar suçlamasında zaman aşımı kararı!

"Hakaret, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" davası İstanbul Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, iki yıl önce 18 yaşında olan S.K, adlı genç kız Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak 16 yaşındayken yaşadığı cinsel istismar saldırısı ile ilgili şikayette bulundu.

Şikayet dilekçesinde sosyal medya hesabında sevdiği bir sanatçının hesabını takip ederken orada herkese istek attığını belirten S.K. “Orada M.E.K.’ya da istek attım. Bana cinsel içerikli mesajlar gönderdi. Ben de ona 14 yaşımdayım dedim. Bana fark etmez dedi. Sonra arkadaşlarıma söyledim. Arkadaşlarım da konuşma dediler. Aradan bir yıl gibi zaman geçti. Bana cinsel içerikli mesajlar attığı için özür diledi.”

Bu kişinin bir gün yine kendisine cinsel içerikli mesajlar attığını anlatan S.K. ”Resimler istedi ben de ona attım. Sanık o fotoğraflarla beni evine çağırdı. Resimlerimi aileme ve arkadaşlarıma atmakla tehdit etti. Ben de korktuğum için gittim. Telefonumu istedi. Telefonumu vermedim ancak zorla elimden aldı. Şifremi sordu. Şifremi vermeyince yere fırlattı, camı kırıldı. Telefonumun şifresini vermedim diye kendisiyle cinsel ilişkiye girmedim diye beni dövdü, kafama vurdu, saçımı çekti, yastıkla boğmaya çalıştı. Ben o an telefonumu alıp kaçmak istedim ancak kendisi izin vermedi. Beni cinsel ilişkiye zorladı. Onun dediklerini yapmak zorunda kaldım.” diyerek cinsel istismara uğradığını iddia etti.

“YAPILANLARI HAZMEDEMEDİM”

S.K. şikayeti neden geç yaptığı konusunda ise şunları dedi: “Kendime yapılanları hazmedemedim bu yüzden şikayette bulundum. Çaresizdim. Bu yüzden şikayet ettim. Kendime yapılanları kabul edemedim. Psikolojim bozuldu.”

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Savunması alınan şüpheli M.E.K. suçlamaları kabul etmedi. S.K.’nın takipçi arttırmak için kendisine istek attığını iddia eden M.E.K., şunları söyledi: “Onu Engelledim. Beni saplantı haline getirmişti. Birçok farklı hesaptan bana istek attı. Ben kabul etmeyince benim okul arkadaşlarıma istek attı. Instagram'ı kullanmadım. Bu kez Twitter kullandım oradan bana ulaştı. Şikayetçi olacağımı söyledim. Annem babam duymasın dedi. Vazgeçtim. Whatsapp konuşmalarında cinsel içerikli konuşmalar oldu. Ben mağdura cinsel ilişki teklifi ile eve davet ettim. Cinsel ilişki niyetiyle mağdur kendi rızasıyla evime geldi. Ben telefonunu açarken şifresini görmüştüm. Fotoğrafları gösterirken benim ablalarımın fotoğraflarını mağdurun telefonunda gördüm. Ablalarımın fotoğrafını gördüğümü anlayınca ani bir hamleyle telefonun tuşlarını kilitleyerek ayaklandı. Ablalarımın Instagram'daki fotoğraflarının görüntüsünü almış. Benim fotoğraflarımı da aynı şekilde almıştı. O fotoğrafları sildikten sonra telefonunu geri verdim. Sonra ben Balıkesir’e gittim. Beni telefonla rahatsız ediyordu. Ben de hayatımdan çıkmasını istiyordum. Ben onu engelledim."

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İDDİANAME HAZIRLANDI

Soruşturmayı sürdüren Cumhuriyet Savcılığı “Hakaret, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı” iddiasıyla iddianame hazırladı. Hazırlanan iddianamede sanık M.E.K. hakkında ‘Cinsel istismar’ suçundan 16 yıl, ‘Kişiyi Hürriyetinden Yoksun kılma’ suçlarından da bir yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istedi. Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti.

MAHKEME “ZAMANINDA ŞİKAYETÇİ OLMAMIŞ” DEDİ

İki yıl süren davada, mağdur, sanık ve tanıklar dinlendi. Savcılığın verdiği mütalaayı da değerlendiren mahkeme kararını verdi. Mahkeme cinsel istismar suçunun 19 Haziran 2019’da yaşandığını, şikayetin ise 07 Ocak 2021’e yapıldığını, yani şikayet süresinin dolduktan sonra şikayette bulunulduğu anlaşıldığını belirtti. Mahkeme heyeti kovuşturma şartının gerçekleşmediği nedeniyle davanın düşürülmesine karar verdi.

BERAAT KARARI

Mahkeme “Her ne kadar sanık hakkında Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan cezalandırılması istemiyle mahkememize kamu davası açılmış ise de; sanığın savunması, yukarıda izah edilen mesaj içerikleri, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden CMK 223/2-e maddesi uyarınca beraatine” kararını verdi.

YAĞMA ŞİKAYETİ YAPILDI

Mahkeme ayrıca sanık hakkında mağdurun telefonunun alınması ile ilgili “Yağma suçundan gereğinin takdir ifası için Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusu müzekkeresi yazılmasına” karar verdi. Dosya istinaf mahkemesi’ne gönderildi. İstinaf mahkemesinin vereceği karar bekleniyor