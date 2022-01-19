Seks ticareti ile suçlanan ve 2019'da hücresinde intihar eden Epstein ile 2010 yılına kadar yakın arkadaş olan Prens Andrew, o dönem henüz 17 yaşındaki Virginia Giuffre Roberts'ı cinsel ilişkiye zorlamakla suçlanmış ancak iddialar reddedilmişti.

Epstein'ın mağdurlardan biri olan Virginia Giuffre BBC Panorama'ya çıkarak yaşadıklarını anlatmış ve Prens Andrew'un kendisini cinsel ilişkiye zorlandığını tekrarlamıştı.