Çinli Voyah Türkiye'ye Free ile geldi

REKLAM advertisement1

Çinli otomotiv üreticisi Dongfeng çatısı altında yer alan elektrikli otomobil markası Voyah Türkiye'ye giriş yapmaya hazırlanıyor.

Marcar Otomotiv A.Ş. tarafından Türkiye'de temsil edilecek Çinli marka, ilk etapta elektrikli SUV modeli Free'yi satışa sunacak. Yapılan açıklamaya göre, aracın ön sipariş fiyatı 4 milyon 550 bin TL’den başlıyor.

Biri 160 kW gücünde ön aksa, ikincisi 200 kW arka aksa aktarma yapan, toplamda 360 kW (488 HP) sistem gücüne sahip olan Çinli SUV, 720 Nm maksimum tork üretiyor.

Araç, akıllı 4 çeker sisteminin de katkısıyla 0-100 km/s hızlanmasını 4.4 saniyede tamamlayabiliyor. Voyah Free’nin maksimum hızı ise 200 km/s olarak açıklanıyor.

Verilen bilgiye göre, Voyah Free, WLTP normlarına göre 500 km’ye kadar elektrikli menzil sunuyor.

İlk olarak Çin pazarında 2021’nin son çeyreğinde yollara çıkan Voyah Free, 2022’de Çin haricinde ilk defa Norveç pazarına ihraç edilmişti.

Voyah'ı Türkiye'ye getirmek için 2 sene önce çalışmalara başladıklarını ifade eden Marcar Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Çırak, "Çinli markaların dünya çapında yükselişi devam ediyor. Premium elektrikli otomobil üreticisi Voyah markasını Marcar Otomotiv olarak temsil etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Ön siparişe açtığımız Voyah Free modelimiz kısa sürede büyük ilgi gördü. Premium segmente Voyah Free ile yeni bir soluk getiriyoruz" dedi.