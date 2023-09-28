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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Çinli üreticinin yeni akıllı saat serisi Türkiye pazarına giriş yaptı - Teknoloji Haberleri

        Çinli üreticinin yeni akıllı saat serisi ve akıllı gözlüğü Türkiye pazarına giriş yaptı

        Huawei, WATCH GT 4 Serisi akıllı saatlerini Türkiye'de satışa sunduğunu açıkladı. Gerçekleştirilen toplantıda yeni saat serisinin yanı sıra marka, özel akıllı gözlüğünü de sergiledi

        Cem Özenen
        cozenen@haberturk.com
        Giriş: 28.09.2023 - 16:01 Güncelleme: 28.09.2023 - 16:02
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        Akıllı gözlük ve saatleri tanıtıldı
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        Huawei, WATCH GT amiral gemisi serisinin en yeni nesli olan ve güçlü sağlık ve fitness işlevleri ile yükseltilmiş tasarım özellikleri sunan WATCH GT 4'ü duyurdu. Akıllı saat aynı zamanda Huawei'nin giyilebilir teknolojisine yönelik yeni 'Fashion Forward' konsepti ile kullanıcılarla buluşuyor. Marka bu yeni konsept ile hem teknolojik özellikleri hem de şık tasarımı bir arada sunmayı hedefliyor.

        YARATICI TASARIM ÖĞELERİ

        Huawei WATCH GT 4'te seleflerinin modern geometrik estetiğini korurken yaratıcı tasarım öğeleri sunduğunu belirtiyor. Saatin iki tasarım varyasyonu bulunuyor: Huawei WATCH GT 4 46mm, sağlam gövdeye ve sekizgen tasarıma sahip ve Huawei WATCH GT 4 41mm, mücevher parçalarını andıracak şekilde tasarlanmış şık kolye tasarımı veriyor.

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        AKTİF SAĞLIK YÖNETİMİ

        Marka yeni modelinde yalnızca tasarımı ile ön plana çıkmakla yetinmemiş. Bununla birlikte sağlık öğelerini de sunan yeni modelde, PPG Aritmi Analizi, Menstrüel Döngü Yönetimi 3.0 ve Uyku Nefes Farkındalığı olmak üzere üç önemli özellik de eklendiği vurgulanıyor.

        Huawei WATCH GT 4, çok kanallı bir sinyal geliştirme algoritması içeren TruSeenTM 5.5+ sağlık göstergesi izleme teknolojisini geliştirmiş. Sonuç olarak kullanıcılar, dinamik aktiviteler de (örn. koşu, ip atlama) bile kalp sağlıklarını daha doğru bir şekilde okuyabiliyor.

        Artık 3.0 sürümünde olan Huawei GT 4'ün Uyku İzleme özelliği, kullanıcılara uyku döngüleri hakkında kapsamlı bir anlayış kazandırıyor ve uyku alışkanlıklarını ayarlamalarına yardımcı oluyor. Buna, uyku sırasında solunum düzensizliklerini tarayan ve kullanıcıya uyku sırasında solunum sağlığı hakkında ek bilgi veren bir Uyku Nefes Farkındalığı özelliği de dahil edildi.

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        FITNESS ÖZELLİKLERİ İLE SPORA TEŞVİK

        Huawei WATCH GT 4, yeni TruSeen 5.5+ teknolojisi ile daha iyi hale getirilen geliştirilmiş Aktivite Halkaları, yepyeni Stay Fit uygulaması ve yükseltilmiş GNSS takibi sunarak akıllı saat fitness deneyimini de dönüştürüyor.

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        Kullanıcılar günlük fitness istatistiklerini (yakılan kalori, egzersiz süresi ve ayakta dururken yapılan aktivite) bir bakışta gösteren geliştirilmiş Aktivite Halkaları sayesinde günlük fitness aktivitelerini takip edebiliyor. Bununla birlikte kullanıcıların artık padel ve hatta espor gibi popüler sporları da içeren 100'den fazla Spor moduna erişebileceği de açıklandı.

        AKILLI GÖZLÜK EYEWEAR 2 DE TANITILDI

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        Huawei Sonbahar Ürün Etkinliği kapsamında yeni akıllı gözlüğü Huawei Eyewear 2 modelini de tanıttı.

        Bu akıllı gözlük, kullanıcılara gelişmiş bir ses deneyimi sunmayı hedefliyor. %40 daha fazla hoparlör genliği ve %30 daha yüksek medya oynatma ses seviyesi ile öne çıkan Eyewear 2, sektörde bir ilk olan ön tarafta bulunan çift diyaframlı hoparlörler sunuyor. Ayrıca, üçlü gürültü engelleme aracı sayesinde kristal netliğinde sesli aramalar sağlıyor.

        Geliştirilmiş sensörler, kullanıcı deneyimini daha da iyileştirmek için eklenmiş durumda. Şakaklarda bulunan ve dokunmatik kontrol alanını %50 daha büyük hale getiren bu sensörler, yanlışlıkla dokunmaları önlemeyi ve daha sorunsuz bir kullanım sağlamayı amaçlıyor.

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