Çinli üreticiden flaş açıklama! 'Avrupalı markalar ile anlaştık'

Bir süredir Avrupa'da üretim yeri bakan Çinli otomobil üreticilerinden Chery, bir işbirliği anlaşmasına imza atmak üzere olduğunu duyurdu.

Wuhu merkezli otomobil üreticisinin yönetim kurulu başkanı Yin Tongyue, Chery'nin premium bir Avrupalı üretici ile platform işbirliği konusunda bir anlaşma imzalayacağını söyledi.

Yin, markanın elektrikli SUV'u Exlantix ET'nin tanıtımında yaptığı açıklamada, "İki premium Avrupa markası platformumuzu kullanmak istiyor ve bizden daha premium olan bu markalardan biri ile anlaşma imzalayacağız" dedi.

Yin'in verdiği bilgiye göre, Çin devletine ait otomobil üreticisi Chery, anlaşmaya vardığı iki markanın yanı sıra, başka iki markayla daha olası işbirlikleri konusunda görüşmelerde bulunuyor.

Öte yandan, Chery, Avrupa'daki ilk üretim adresi için İspanya ile anlaşma yoluna gidiyor.

İspanyol hükümeti yetkilileri, geçtiğimiz hafta yaptıkları açıklamalarda, Chery'nin Avrupa'daki ilk üretim tesisi için İspanya'yı seçeceğini ve ülkede 2021'de kapanan Nissan fabrikasında Chery'nin otomobillerinin üretilebileceğini kaydetmişti.

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2012 yılında Jaguar Land Rover ile anlaşma imzalayan Chery, İngiliz markanın Çin'de satılan araçlarını üretmeye başlamıştı.

TÜRKİYE'YE YATIRIM MESAJI VERİLMİŞTİ

Chery Automobile'in yurtdışı operasyonlarını yöneten Chery International'ın Başkanı Zhang Guibing ise, Ekim 2023'te Habertürk'e yaptığı özel açıklamada, Türkiye’ye yatırım yapmayı değerlendirdiklerini bildirmişti.

Chery'nin Wuhu'daki genel merkezinde sorularımızı yanıtlayan Guibing, olası bir fabrika yatırımı için ilgili bakanlıklar ile görüşmelere başladıklarını da anlatmıştı.

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Guibing, "Fizibilite çalışmaları yapıyoruz. Ticaret Bakanlığı ile irtibat halindeyiz. Bir Ar-Ge merkezi ile başlayıp daha sonrasında fabrika yatırımı yapmayı değerlendiriyoruz. Türkiye’ye yatırım yapmamız için ihracat ve iç pazar dahil 150-200 bin adet bandını yakalamamız gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Chery'nin Wuhu'da düzenlediği ve bizim de katıldığımız konferansta, katılımcılara sergilenen dünya haritası üzerinde Chery'nin Türkiye'de kurmayı planladığı Ar-Ge merkezi yer almıştı.