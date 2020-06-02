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Geçtiğimiz hafta İspanya'nın Barselona kentindeki fabrikasını kapatacağını açıklayan Nissan, atacağı bu adım ile yüklü bir fatura ile karşıya karşıya kalacak.

Öyle ki, söz konusu fabrikanın kapatılmasının Japon üreticiye 1.7 milyar dolarlık bir maliyet olarak yansıyacağı kaydediliyor.

Barselona merkezli La Vanguardia gazetesinin haberine göre, bu rakamın büyük kısmını fabrikadaki çalışan 3 bin işçinin tazminatları oluşturuyor. Haberde, fabrikanın işçilerinin büyük kısmının uzun süredir Nissan çalışanı olduğu ve bazı çalışanların 20 yıldan fazladır üretimde görev aldığı belirtildi.

Öte yandan, tesisin faaliyetlerine son vermesi ile Nissan'ın İspanya'daki tedarikçilerine de ek ödemeler yapacağı aktarılıyor.

Nissan'ın Barselona tesisini kapatması ile ödeyeceği faturanın, 7 yılın ardından şirkete olumlu olarak geri dönebileceği gelen bilgiler arasında.

Nissan, koronavirüs salgını nedeniyle yaşadığı kayıpları İttifak ortakları Renault ve Mitsubishi ile devreye aldığı bir tasarruf programı ile gidermeye çalışıyor. İspanya fabrikasını kapatılması da bu plan doğrultusunda alınan bir karar olarak açıklanmıştı.