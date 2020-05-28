HABERTURK.COM / Reuters

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler yaşayan Japon otomotiv üreticisi Nissan'ın, İspanya'nın Barselona kentindeki fabrikasını temelli olarak kapatacağı iddia edildi.

İspanya'nın El Pais gazetesinin haberinde, fabrikanın kapanması ile 2 bin 800 çalışanın işsiz kalacağı kaydedildi. Haberde, Barselona'daki üretimin Fransa'ya kaydırılacağı da belirtildi.

Nissan'ın Barselona tesisinde hafif ticari araç üretimi gerçekleşiyor.

İspanya Sanayi Bakan Raul Blanco, kapanacağı belirtilen fabrikaya yeni yatırım yapmanın, kapatmadan çok daha az maliyetli olacağını açıklamıştı.

Blanco, kapatma maliyetinin 1 milyar euroyu bulacağını, üretimin verimli bir şekilde devamı için ise 300 milyon euronun yeterli olacağını savunmuştu.

Nissan, İttifak ortakları Renault ve Mitsubishi ile birlikte hazırlanan geleceğe yönelik yeni yönetim anlayışını dün duyurmuştu.

Buna göre, Japonya, Çin ve ABD pazarlarında üçlü ittifaka Nissan, Avrupa'da ise Renault liderlik edecek. Bu sayede üç markanın üretim ve yeni model geliştirme maliyetlerinin yüzde 40 kadar aşağı çekilmesi bekleniyor.

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