Çinli öğrenci derste öğrendiği Ballıca Mağarası'nı ziyaret etti
Çinli öğrenci, coğrafya dersinde gördüğü UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Tokat Ballıca Mağarası'nı ailesiyle ziyaret etti
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Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne bağlı Ballıca Mağarası Tabiat Parkı İşletmesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, mağarayı ziyaret edenler arasında yer alan Çinli aile dikkati çekti.
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Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Sichuan eyaletinin Mianyang şehrindeki Nanshan Ortaokulu'nun öğrencisi 13 yaşındaki Yang Hanchao coğrafya eğitimi sırasında Ballıca Mağarası'nı gördü.
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Mağaradan etkilenen 13 yaşındaki Yang, ailesiyle Türkiye'ye geldiğinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki mağarayı da ziyaret etme fırsatı buldu.
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Mağarayı gezen ve görevlilerden mağarayla ilgili bilgi alan Yang ailesi, ziyaret sonrasında kentten ayrıldı.
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Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Ballıca köyündeki Ballıca Mağarası, 1085 rakım yükseklikte bulunuyor.
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Mağaranın içinin sıcaklığı yaz ve kış aylarında ortalama 18 derece olurken, nem oranı ise yine yıl boyunca ortalama yüzde 54 dolaylarında seyrediyor.
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Sahip olduğu sarkıt ve dikitlerin yanı sıra, adını aldığı bal rengindeki kayaçlara sahip mağara, hala tam olarak keşfedilmemiş yapısıyla dikkati çekiyor.
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