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        Haberler Yaşam Derste öğrendi... Çin'den Tokat'a geldi!

        Çinli öğrenci derste öğrendiği Ballıca Mağarası'nı ziyaret etti

        Çinli öğrenci, coğrafya dersinde gördüğü UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Tokat Ballıca Mağarası'nı ailesiyle ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 11:04 Güncelleme: 27.02.2024 - 11:04
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          Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne bağlı Ballıca Mağarası Tabiat Parkı İşletmesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, mağarayı ziyaret edenler arasında yer alan Çinli aile dikkati çekti.

        • 2

          Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Sichuan eyaletinin Mianyang şehrindeki Nanshan Ortaokulu'nun öğrencisi 13 yaşındaki Yang Hanchao coğrafya eğitimi sırasında Ballıca Mağarası'nı gördü.

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          Mağaradan etkilenen 13 yaşındaki Yang, ailesiyle Türkiye'ye geldiğinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki mağarayı da ziyaret etme fırsatı buldu.

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          Mağarayı gezen ve görevlilerden mağarayla ilgili bilgi alan Yang ailesi, ziyaret sonrasında kentten ayrıldı.

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          Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Ballıca köyündeki Ballıca Mağarası, 1085 rakım yükseklikte bulunuyor.

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          Mağaranın içinin sıcaklığı yaz ve kış aylarında ortalama 18 derece olurken, nem oranı ise yine yıl boyunca ortalama yüzde 54 dolaylarında seyrediyor.

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          Sahip olduğu sarkıt ve dikitlerin yanı sıra, adını aldığı bal rengindeki kayaçlara sahip mağara, hala tam olarak keşfedilmemiş yapısıyla dikkati çekiyor.

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