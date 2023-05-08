Çinli elektrikli 200 bin TL daha pahalı geldi

Türkiye otomobil pazarına Çin'den bir marka daha geldi. Çinli elektrikli otomobil üreticilerinden Leapmotor, T03 modelini Türkiye'de satışa sundu.

Bir başka elektrikli Çinli üretici Skywell'i Türkiye'ye getiren Ulu Motor distribütörlüğünde ülkeye giriş yapan Leapmotor, önümüzdeki dönemde yeni modellerini de Türkiye'ye getirmeyi planlıyor.

Leapmotor T03 hakkında konuşan Ulu Motor CEO’su Mahmut Ulubaş, "Aracımız için 6 yıl ve 100 bin kilometre batarya garantisi sunuyoruz. 0’dan 100 km/s hıza ulaşması 12.1 saniye süren modelimizde ev tipi prizlerde 100 kilometrelik mesafe için gereken şarj kapasitesinin maliyeti, yaklaşık olarak 18 liraya denk geliyor" dedi.

Ulubaş'ın verdiği bilgiye göre, 2015 yılında kurulan Leap Motor'un Çin'in Jinhua bölgesinde yıllık 250 bin adet üretim kapasitesine sahip tesisi bulunuyor. Leap Motor'un Türkiye'de şuan için 10 şehirde 14 yetkili satıcısı bulunuyor.

HEDEF YÜZDE 15 PAZAR PAYI

Ulubaş, Leap Motor ile ilgili hedeflerinden de bahsederek, "Hedefimiz yüzde 5 pazar payı. 2 bin adetlik satış hedefliyoruz. 2023'te elektrikli araç pazarının 39 bin adet olacağını öngörüyoruz. Skywell ile birlikte Ulu Motor olarak elektrikli araç pazarında yüzde 15 pazar payı hedefliyoruz" dedi.

Çin'de 2022 yılında tanıtılan T03'ün batarya kapasitesi 41 kWs, motor gücü 80 kW ve tork değeri 158 Nm kadar. Yapılan açıklamaya göre, T03, tam dolu bir batarya ile şehir içi kullanımda 417 kilometreye varan menzil sunuyor.

Ulu Motor CEO’su Mahmut Ulubaş, önümüzdeki dönemde yeni markalar getirmek için de çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Farklı segmentlerde yeni markalar getirmek için çalışıyoruz. Ticari araç üreten bir marka ve Skywell’in üzerine konumlanan bir otomobil markası getirmeyi hedefliyoruz" bilgilerini paylaştı.

'EK VERGİ İLE FİYATI 200 BİN TL ARTTI'

Öte yandan, T03'ün Türkiye'ye girişi ise, Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara getirilen yüzde 40 ek vergi kararının sonrasına denk geldi.

Bu durumun T03'ün fiyatına etkisini sorduğumuz Mahmut Ulubaş net konuştu. Ulubaş, "Eğer ek vergi kararı olmasaydı, otomobilin fiyatı 200 bin TL kadar daha düşük olurdu" dedi. Böylece, lansmana özel olarak 799 bin liradan satışa sunulan T03'ün, eğer ek vergi olmasaydı fiyatının 599 bin TL olacağı anlaşılıyor.

Hatırlanacak olursa, Mart ayı başında, Çin'den ithal edilen elektrik motorundan tahrikli taşıtlar için yüzde 40 ilave gümrük vergisi uygulanmasına kararı alınmıştı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan sadece elektrik motorundan tahrikli diğer taşıtlardan Çin Halk Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında yüzde 40 ilave gümrük vergisi uygulanması kararlaştırıldı.

Bu karar ile Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillerin fiyatları doğrudan etkilenirken, ABD'li üretici Tesla'nın ise Türkiye planları değişime uğradı. Öyle ki, Tesla ürün gamındaki en ucuz otomobil olan ve Çin'de üretilen Model 3 yerine, fiyatı daha yüksek olan ve Almanya'da üretilen Model Y ile Türkiye'ye giriş yaptı.

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