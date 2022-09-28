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Magazin Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen 26’ncı Altın Objektif Basın Meslek Ödülleri töreni, 3 Ekimde düzenlenecek. Tiyatro , müzik, sinema ve TV dünyasının en iyilerinin ve yıl içinde yaptıkları haberlerle medya mensuplarının ödüllendirileceği töreni Ebru Akel ile Murat Güloğlu sunacak.

SHOW TV’nin medya sponsoru olduğu ‘26’ncı Altın Objektif Basın Meslek Ödülleri’ töreninde Şevval Sam konser verirken Doğu Demirkol davetlilere stand up gösterisi sunacak.

Reşat Balcıoğlu - Barış Kocaoğlu - Okan Sarıkaya - Yusuf İzel - Bülent İpek

Magazin Gazetecileri Derneği Başkanı Okan Sarıkaya ve yönetim kurulu üyeleri düzenledikleri basın toplantısında ödül kazanan gazetecileri açıkladı. Sarıkaya, yaptığı konuşmada “Magazin dünyasına damga vuran ve önemli haberlere imza atan meslektaşlarımızı belirledik. Seçmekte zorlandığımız çok sayıda başvurunun olduğu bu yıl; MGD yönetimi olarak kıymetli meslektaşlarımızı kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz” dedi.

Onur Aydın - Mehmet Çalışkan - Ferit Tuğluk

‘26’ncı Altın Objektif Basın Meslek Ödülleri’nde Ciner Yayın Holding 6 ödüle layık görüldü.

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Ferit Tuğluk - Onur Aydın - Reşat Balcıoğlu - Ömür Sabuncuoğlu - Mehmet Çalışkan - Atakan Makar