Ciner Grubu'na madencilik alanında 3 ödül

Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Ödülleri sahiplerini buldu. 9 farklı kategoride 2021 yılında madencilik sektörüne katkı sağlayan kişi ve kurumlar değerlendirildi. Ciner Grubu üç farklı alanda ödüle layık görüldü.
Madencilik sektörünün bir araya geldiği ödül törenine katılan Enerji Ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı madenciliğin 2021 yılını değerlendirdi.
"HAYATIMIZ MADEN"
Kalaycı, "Maden dediğimiz zaman o kadar önemli bir şeyden bahsediyoruz ki. Hayatımız gerçekten maden. 2021 yılında çok başarılı bir yıl geçirdik. 2021 yılı ihracatımız 6 milyar doları geçti. 2022 için de bu ivmenin devam edeceğini 7 milyar dolarları yakalayabileceğimizi hatta aşabileceğimizi tahmin ediyorum" dedi
Pandemi sebebiyle 1 yıl gecikmeli yapılan ödül töreninde aynı zamanda sektörün büyümesi için talepler dile getirildi. Yurt Madencilik Geliştirme Vakfı başkanı Prof.Dr. Güven Önal, " Sektör giderek gelişiyor ama bizim beklediğimiz bir gelişme değil. Yapılacak iş, inşaatın özendirildiği gibi madenciliği de özendirmek. Maden yatırımlarına bir takım kaynaklar devletin vermesi, ucuz krediler vermesi vs.. Böylece Türkiye madeni ürettiği taktirde cari açığı azalacak. Çünkü sanayinin ham maddesi üretilmiş olacak" ifadelerini kullandı
CİNER GRUBUNA 3 ÖDÜL
9 farklı kategoride verilen Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Ödülleri'nde Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş, trona madenciliği alanında en büyük satılabilir üretimiyle, ödüle layık görüldü.
Pandemiye rağmen 2021 yılının çok iyi geçtiğini söyleyen Soda Kazan Elektrik A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ünver, "Yıllık kapasitemizin 200 bin ton üzerinde üretim yaparak, üretim rekoru kırdık. Sıfır ithalat girdisiyle bu işi başardık. Yarım milyar dolarlık ihracat yaparak ülkemize önemli oranda döviz girdisi sağladık." dedi
KAZAN SODA'YA ÇEVRE ÖDÜLÜ
Kazan Soda'nın çevre koruma alanındaki uygulamaları da ödüllendirildi. Soda Kazan Elektrik A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ünver, "Soda külü üretiminde en çevreci olan çözelti madenciliği kullanıyoruz. Yenilenebilir enerjiye ağırlık veriyoruz. Önümüzdeki yıllarda hedeflerimiz arasında güneş ve rüzgar alanlarında yeni yatırımlarımız var. Bunlarla birlikte karbon emisyonumuzu iyice azaltmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı
Bloomberg HT Genel Müdürü Ali Can Türkoğlu ise, basın ve yayın faaliyetleriyle madenciliğin gelişmesine yaptığı katkılar sebebiyle basın alanında ödül aldı
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