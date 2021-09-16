Ciner'den gemi taşımacılığında büyük yatırım

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Türkiye'nin en büyük gemicilik şirketleri arasında yer alan Ciner Denizcilik, Çin'in New Dayang Tersanesi'ne dört adet 63 bin DWT’lik ultramax kuru yük gemi siparişi verdi.

Yatırımın toplam büyüklüğü 100 milyon doların üzerinde.

Taşıma kapasitesi gross ve net tonaj bazında Türkiye'nin en büyük denizcilik şirketleri arasında yer alan Ciner Denizcilik, 24 gemiden oluşan 2 milyon DWT taşıma kapasitesine sahip bir filoyu işletiyor.