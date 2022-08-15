Çin Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

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Çin Merkez Bankası Orta Vadeli Kredi Kolaylığı faiz oranını 10 baz puan düşürerek yüzde 2.75'e indirdi.

Bu bankanın 2022'deki ikinci faiz indirimi oldu. Beklenti faiz oranının sabit bırakılması yönündeydi.

Banka bugün düzenlediği 1 yıl vadeli orta vadeli kredi kolaylığı operasyonu (MLF) kapsamında finansal kuruluşlara 400 milyar yuan verdi.

Çin Merkez Bankası, 7 gün vadeli ters repo operasyonunda da faiz oranını yüzde 2.10'dan yüzde 2'ye indirdi.

ÜRETİM VE SATIŞTA DÜŞÜŞ

Bu kararla Banka, yavaşlama sinyalleri veren ekonomiyi desteklemekteki niyetini göstermiş oldu. Bugün açıklanan verilere göre Çin'de imalat sanayi üretimi temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0.1 gerilerken, perakende satışlar da yüzde 0.4 düştü.