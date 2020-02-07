07 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin’den yayılan koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 600’ü aşarken, Çinli teknoloji devi Baidu, çok tartışılacak bir uygulamayı hayata geçirdi. Çin’in Google’ı olarak nitelendirilen Baidu, arama motoru servisine koronavirüs hastalarının yerini gösteren bir özellik ekledi.
Çin merkezli teknoloji blogu Abacus’ün haberine göre Baidu, koronavirüs salgını boyunca kullanıcıların Çin’de gezinmesine yardımcı olmak için harita uygulamasını "salgın” özelliği ile güncelledi.
Çinli arama motoru Baidu’nun koronavirüs salgınlarını entegre ettiği harita uygulaması, hem doğrulanmış hem de şüphelenilen koronavirüs hastalarının gerçek zamanlı olarak yerini gösteriyor.
Haritada ayrıca Çin genelinde yürürlükte olan çeşitli karantina bölgeleri ve bu nedenle aksayan ulaşım ve seyahat rotalarına da yer veriliyor.
Haberde, Baidu'nun koronavirüsünün bulaştığı hastaların konumlarını belirlemek için hangi verileri, nereden topladığı veya konum bilgilerini ne doğrulukta tespit ettiğinin ise henüz bilinmediğine yer verildi.
TERMAL ÖLÇÜMLERİ DE O YAPIYOR!
Ancak Çin’in en büyük teknoloji şirketlerinden olan Baidu’nun geliştirdiği termal-ateş ölçer sistemleri, Çin genelinde, insanların yoğun olarak bulunduğu metro ve tren istasyonları gibi lokasyonlarda kullanılıyor.
Bu noktalardan elde edilen verilerin, online haritalara işlenip işlenmediği konusu ise hala belirsizliğini koruyor.
Baidu’nun bu haritası her ne kadar virüsün yayılmasını azaltmak ve internet kullanıcılarına daha güvenli rotalar sunmak gibi masum görünse de ortaya çıkan durum, Çin’in kişisel bilgilerin gizliliği konusunda sicilinin pek de iyi olmadığı göz önüne alındığında, oldukça tartışılacak gibi duruyor.
TREN VEYA UÇAK YOLCULUĞUNUZDA VİRÜSÜ TAŞIYAN VAR MI?
Üstelik koronavirüsü kullanıcı bazlı olarak haritalamaya çalışma konusunda Baidu tek örnek de değil. Çin’in en büyük siber güvenlik kuruluşlarından Qihoo 360, kullanıcıların yakın zamanda koronavirüs bulaşmış biriyle seyahat edip etmediklerini kontrol etmelerini sağlayan bir uygulamayı hayata geçirdi.
Kullanıcılar bu uygulamaya, yolculuk tarihlerini uçuş veya tren numaralarıyla birlikte girerek, virüs bulaşmış biriyle seyahat edip etmediklerini öğrenebiliyorlar.
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