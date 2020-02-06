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Çin merkezli dünyanın en büyük e-ticaret platformu Alibaba Group, koronavirüsünün yayılmasını yavaşlatmak için, her büyüklükteki medikal ürün tedarikçisi ile Çin’deki sağlık personelini buluşturacağı “Küresel Doğrudan Tedarik Platformu” kurduğunu duyurdu.

Alibaba’dan yapılan açıklamaya göre 143 milyon dolar büyüklüğünde bir fonunu ayrıldığı “Küresel Doğrudan Tedarik Platformu”, virüsün yayıldığı şehir olan Wuhan’ın karantinaya alınmasından iki gün sonra oluşturuldu.

25 Ocak’ta oluşturulan fonun kuruluş amacı ise Wuhan’da ve salgından etkilenen diğer şehirlerdeki sağlık personeli için gerekli medikal ürünlerin tedariğini sağlamak olarak belirlendi. Platform, hem büyük toptancılar hem de küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) ile bir köprü görevi görecek.

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Alibaba, hastanelerden ve yerel yönetimlerden toplanan bilgiye dayanarak, ihtiyaç duyulan koruyucu maskeler, tıbbi koruyucu elbiseler, tıbbi koruyucu gözlükler, tıbbi eldivenler ve diğer tıbbi koruyucu ürünler gibi medikal ürünlerin özelliklerini, modelini ve miktarını bu platformda yayınlayacak.

Tedarikçiler ise teklif etmek istedikleri ürünler ile ilgili bilgileri paylaşacaklar. Alibaba, tedarikçi bilgileri onaylandıktan ve ürünlerin uygunluğu tespit edildikten sonra tedarik sürecine başlayacak.

Yapılan açıklamaya göre bu platform aracılığı ile satın alınan ürünler öncelik ve ihtiyaç sırasına göre hastanelere aktarılacak.