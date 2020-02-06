Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Çin’de ortaya çıkan ve şu ana kadar 500’den fazla kişini ölümüne yol açan koronavirüs, İspanya’nın Barselona kentinde 24-27 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan Mobil Dünya Kongresi’ni (MWC 2020) sarsmaya devam ediyor.

Etkinliği düzenleyen Dünya GSM Birliği’den (GSMA) ardı ardına alınan ve artırılan sağlık ile hijyen önlemleri açıklamaları gelirken, Güney Koreli teknoloji şirketi LG, bu yıl MWC’ye katılmayacağını duyurdu.

LG’den konuyla ilgili olarak yapılan resmi açıklamada, “Çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve müşterilerimizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, bu ay Barselona’da düzenlenecek olan MWC 2020'ye katılmaktan vazgeçtik” denildi.

MOBİL DÜNYA KONGRESİ’NDE KORONAVİRÜS ALARMI

Koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten LG, “Bu karar, yüzlerce LG çalışanının, virüs sınırları aşmaya devam ettikçe daha kısıtlayıcı hale gelen uluslararası seyahatlere maruz kalma riskini ortadan kaldırıyor. LG, MWC'ye katılmak yerine yakın gelecekte 2020’de çıkacak olan mobil ürünlerini duyurmak için ayrı etkinlikler düzenleyecek” açıklamasını yaptı.

LG’nin bu kararı ile birlikte bir dikkat çeken adım da Çinli teknoloji şirketi ZTE’den geldi. MWC 2020’ye katılmaması gündeme gelen ZTE, Barselona’da düzenlenecek olan etkinlik için çeşitli önlemler aldıklarını ve zirve için yaptıkları çalışmaların planlandığı şekilde devam ettiğini duyurdu.

STANDINDA ÇİNLİLER OLMAYACAK

Ancak Çinli şirket, aldıkları önlemler kapsamında MWC 2020’ye Çin başta olmak üzere koronavirüsten etkilenen bölgelere seyahat etmemiş ve virüsün etkilendiği bölgelerde yaşamayan çalışanları ile katılacağını açıkladı. ZTE’den yapılan resmi açıklamada,

“Sağlık ve güvenliğini sağlamak için tüm çalışanlarımızın 2 hafta kendi kendini tecrit etmeleri gerekmektedir. Ayrıca şirketimizin tüm üst düzey yöneticilerinin MWC'den önce en az 2 hafta boyunca kendilerini Avrupa'da tecrit etmelerini sağlanacaktır. Stand tanıtım personelimiz, Çin dışındaki ülkelerden ve özellikle Avrupa'dan olacaktır” ifadelerine yer verildi.

TÜRKLER DE KATILIYOR

MWC 2020’ye Türkiye’den katılacak ve aralarında Turkcell, ULAK, Vestel, Netaş, İstanbul Ticaret Odası (İTO),Etiya, Airties ve Defne'nin de yer aldığı 27 kurum ve kuruluştan ise yaşanan son koronavirüsü alarmı sonrası henüz bir açıklama gelmedi.

Önceki yılların verilerine göre 190 ülkeden 100 binden fazla katılımcıyı ağırlayan MWC etkinliğinde Çinlilerin hem katılımcı firma hem de ziyaretçi sayısı bakımından önemli bir ağırlığı bulunuyor.

Ortaya çıkan koronavirüs salgını öncesinde MWC 2020 için Çin'den Barselona'ya 7 bine yakın kişinin gelmesi bekleniyordu. Ancak salgının yayılmasıyla birlikte havayolu firmalarının Çin'den yaptıkları uçuşları iptal etmesi sonrası bu sayının oldukça altında kalınması bekleniyor.