06 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin’de ortaya çıkan ve şu ana kadar 500’den fazla kişini ölümüne yol açan koronavirüs, İspanya’nın Barselona kentinde 24-27 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan Mobil Dünya Kongresi’ni (MWC 2020) sarsmaya devam ediyor.
Etkinliği düzenleyen Dünya GSM Birliği’den (GSMA) ardı ardına alınan ve artırılan sağlık ile hijyen önlemleri açıklamaları gelirken, Güney Koreli teknoloji şirketi LG, bu yıl MWC’ye katılmayacağını duyurdu.
LG’den konuyla ilgili olarak yapılan resmi açıklamada, “Çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve müşterilerimizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, bu ay Barselona’da düzenlenecek olan MWC 2020'ye katılmaktan vazgeçtik” denildi.
Koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten LG, “Bu karar, yüzlerce LG çalışanının, virüs sınırları aşmaya devam ettikçe daha kısıtlayıcı hale gelen uluslararası seyahatlere maruz kalma riskini ortadan kaldırıyor. LG, MWC'ye katılmak yerine yakın gelecekte 2020’de çıkacak olan mobil ürünlerini duyurmak için ayrı etkinlikler düzenleyecek” açıklamasını yaptı.
LG’nin bu kararı ile birlikte bir dikkat çeken adım da Çinli teknoloji şirketi ZTE’den geldi. MWC 2020’ye katılmaması gündeme gelen ZTE, Barselona’da düzenlenecek olan etkinlik için çeşitli önlemler aldıklarını ve zirve için yaptıkları çalışmaların planlandığı şekilde devam ettiğini duyurdu.
STANDINDA ÇİNLİLER OLMAYACAK
Ancak Çinli şirket, aldıkları önlemler kapsamında MWC 2020’ye Çin başta olmak üzere koronavirüsten etkilenen bölgelere seyahat etmemiş ve virüsün etkilendiği bölgelerde yaşamayan çalışanları ile katılacağını açıkladı. ZTE’den yapılan resmi açıklamada,
“Sağlık ve güvenliğini sağlamak için tüm çalışanlarımızın 2 hafta kendi kendini tecrit etmeleri gerekmektedir. Ayrıca şirketimizin tüm üst düzey yöneticilerinin MWC'den önce en az 2 hafta boyunca kendilerini Avrupa'da tecrit etmelerini sağlanacaktır. Stand tanıtım personelimiz, Çin dışındaki ülkelerden ve özellikle Avrupa'dan olacaktır” ifadelerine yer verildi.
TÜRKLER DE KATILIYOR
MWC 2020’ye Türkiye’den katılacak ve aralarında Turkcell, ULAK, Vestel, Netaş, İstanbul Ticaret Odası (İTO),Etiya, Airties ve Defne'nin de yer aldığı 27 kurum ve kuruluştan ise yaşanan son koronavirüsü alarmı sonrası henüz bir açıklama gelmedi.
Önceki yılların verilerine göre 190 ülkeden 100 binden fazla katılımcıyı ağırlayan MWC etkinliğinde Çinlilerin hem katılımcı firma hem de ziyaretçi sayısı bakımından önemli bir ağırlığı bulunuyor.
Ortaya çıkan koronavirüs salgını öncesinde MWC 2020 için Çin'den Barselona'ya 7 bine yakın kişinin gelmesi bekleniyordu. Ancak salgının yayılmasıyla birlikte havayolu firmalarının Çin'den yaptıkları uçuşları iptal etmesi sonrası bu sayının oldukça altında kalınması bekleniyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!