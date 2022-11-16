AA

Şi, Endonezya'nın Bali Adası'nda yapılan G20 Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde, dijital ekonominin küresel çapta geliştirilmesine yönelik önerilerini dile getirdi.

Dünyanın başlıca ekonomilerini bir araya getiren forumda ülke liderlerine hitap eden Şi, küresel ekonominin tüm taraflarının, dijital iş birliğinin sağladığı dinamizmi, tüm ülke halklarının dijital ekonomiden faydalanmasını sağlayacak şekilde harekete geçirmesi gerektiğini vurguladı.

Ülkelerin, dijital ekonominin gelişimi için açık, eşit, adil, kapsayıcı ve ayrımcı olmayan bir ortam yaratması gerektiğine işaret eden Şi, "Bilim ve teknoloji alanında yüksek duvarlı küçük bahçeler inşa ederek iş birliğini kısıtlamak ve engellemek, başkalarının çıkarlarını zedelemenin dışında kimseye fayda sağlamayacaktır." dedi.

Şi, dijital dönüşümün kalkınmayı öncelik haline getirerek, bağlantılılığı, dijital okur-yazarlığı ve bilgi ve becerileri yerkürenin geneline yayarak dijital bölünmeyi giderecek köprüleri kurması, gelişmekte olan ülkelerin ve dezavantajlı grupların dijital ekonomiden fayda sağlamasına yardımcı olması gerektiğinin altını çizdi.

Çin'in 2016'da Hangcou'da düzenlediği G20 Zirvesi'nde ilk kez dijital ekonominin örgütün gündemine girdiğini, kalkınma için yenilikçi çözümlerin ve yeni büyüme dinamiklerinin yaratılması çağrısı yaptığını anımsatan Şi, bu amaçla Dijital İpek Yolu fikrini ortaya attığını ve dijital ekonomiyi Küresel Kalkınma Girişimi'ndeki anahtar iş birliği alanlarından biri olarak konumladığını ifade etti.

Çin Devlet Başkanı, zirvede ABD'li mevkidaşı Joe Biden ile yaptığı görüşmede, küreselleşmiş dünyada ticaret veya teknoloji savaşları başlatmanın, ekonomik bağları koparmanın, tedarik zincirlerini kesmenin sakıncalarını dile getirerek, "Bu girişimler kimsenin çıkarına değil. Ekonomik ve ticari bağların, bilimsel ve teknolojik etkileşimlerin siyasallaştırılmasına ve silaha olarak kullanılmasına karşıyız." ifadelerini kullanmıştı.

Eylül ayında Cıciang eyaletinin Vucın şehrinde düzenlenen Dünya İnternet Kongresi'nin yayımladığı rapora göre, Çin dünyanın en büyük e-ticaret pazarına, 2021'de 6,43 trilyon dolara ulaşan dijital ekonomisi ile ABD'nin ardından bu alanda en büyük hasılaya sahip bulunuyor.