Süper Lig'e yükselen üçüncü takım Bodrum FK oldu!

Sakaryaspor ile Bodrum FK, Süper Lig'e yükselme maçında karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeyi 3-1 Bodrum FK kazandı.

Bu sonuçla birlikte Bodrum FK, Süper Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.

Bodrum FK'de goller 19. dakikada Gökdeniz, 95. dakikada Celutska ve 103. dakikada Tunahan'dan gelirken Sakaryaspor'un golünü ise 72. dakikada Dimitrov kaydetti.

TARİHİNDE İLK KEZ SÜPER LİG'DE!

Süper Lig tecrübesi olmayan Bodrum FK, geçen sezon da yükseldiği finalde Pendikspor'a yenilerek Süper Lig'e yükselme şansını kaçırmıştı. Bu sezon önce Ahlatçı Çorum FK ardından ise Sakaryaspor'u geçen Ege temsilcisi tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.