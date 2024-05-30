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        Haberler Magazin Kanser tedavisi görürken hayatını kaybetmişti... Gülşah Çomoğlu son yolculuğuna uğurlandı! Güncel magazin haberleri

        Gülşah Çomoğlu son yolculuğuna uğurlandı

        Kanser nedeniyle 38 yaşında hayata veda eden oyuncu Gülşah Çomoğlu, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kanlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 30.05.2024 - 15:20 Güncelleme: 30.05.2024 - 15:26
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          'Yüksek Sosyete', 'Behzat Ç.', 'Unutma Beni' ve 'Kasaba Doktoru'nun da aralarında yer aldığı birçok dizide rol alan Gülşah Çomoğlu, kansere yenik düşerek dün hayatını kaybetmişti. Vefatıyla meslektaşlarını yasa boğan Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

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          Yaklaşık iki yıldır kanser tedavisi gören, hayata 38 yaşında veda eden Gülşah Çomoğlu'nun cenaze namazı, Üsküdar Altunizade’de bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılındı.

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          Gülşah Çomoğlu’nun eşi Gökhan Günal, taziyeleri kabul etti.

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          Gülşah Çomoğlu'nun cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kanlıca Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        • 5

          GÜLŞAH ÇOMOĞLU KİMDİR?

          Gülşah Çomoğlu, 30 Mayıs 1986'da Ankara'da doğdu. Çomoğlu, Bilkent Üniversitesi Konservatuvar Bölümü'nden mezun oldu.

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          Gülşah Çomoğlu, 'Unutma Beni' adlı dizide 'Asuman' karakterini canlandırdı. Çomoğlu, 'Kasaba Doktoru'nda ise 'Bahar' rolündeydi.

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          2018'de Gökhan Günal ile evlenen Gülşah Çomoğlu’nun bir çocuk annesiydi.

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