Burak Sergen evleniyor
Oyuncu Burak Sergen'in, kendi tiyatrosunda genel müdür olarak çalışan Gizem Şağban ile evlilik kararı aldığı ortaya çıktı. Çiftin düğünü yarın gerçekleşecek
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Geçtiğimiz ocak ayında Nihan Ünsal ile olaylı bir şekilde boşanan Burak Sergen, aradığı mutluluğu buldu.
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63 yaşındaki ünlü oyuncu, kendi tiyatrosunda genel müdür olarak görev yapan Gizem Şağban ile evlenme kararı aldı. Çiftin düğünü, yarın Sarıyer'de bulunan Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleştirilecek.
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Daha önce üç kez nikâh masasına oturan Burak Sergen, 1991–1992 arasında; şarkıcı Pamela Spence, 1999 – 2018 arasında; Işıl Sergen, 2021 – 2024 arasında da Nihan Ünsal ile evlilik yaşamıştı.
Oyuncunun, Işıl Sergen ile birlikteliğinden 15 yaşında Cansın adında oğlu var.
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Burak Sergen'in dördüncü kez evlenecek olması, akıllara "Hangi ünlü, kaç kez evlendi?" sorusunu getirdi. Çok sayıda evlilik yapan diğer ünlüler ise şöyle;
AHU TUĞBA (7)
Adını açıklamadığı okul arkadaşı (1971 - 1971)
Mustafa Ulusoy (1981 - 1983)
Nazif Kavi (1983 - 1984)
Süha Kutlu (1984 - 1984)
Osman Soyer (1988 - 1988)
Pascal Levaseur (1991 - 1992)
Timmy Alejtanij (1992 - 1998)
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SEDA SAYAN (7)
Rıdvan Kılıç (1987 - 1987)
Sinan Engin (1990 - 1995)
Soner Yapcacık (1998 - 1999)
Tuncay Kıratlı (2000 - 2001)
Gökhan Şükür (2004 - 2005)
Onur Şan (2008 - 2010)
Çağlar Ökten (2022 - )
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GÖNÜL YAZAR (6)
Necdet Yazar (1952 - 1954)
Bedii Çapa (1956 - 1959)
Özden Çelik (1962 - 1963)
Ercan Akın (1972 - 1972 )
Sinan Bilsel (1979 - 1981)
Fahrettin Akçınar ( 1997 - 1998)
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ESRA AKKAYA (5)
Arda Doktor (1993 - 1995 )
Yetkin Dikinciler (1999 - 2000)
Fırat Kaya (1999 - 2000)
Kudret Sabancı (2004 - 2006)
Harun Uygural (2009 - 2015)
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HÜMEYRA (5)
Haluk Aşkın (1967 - 1969)
Fikret Hakan (1971 - 1971)
Mithat Bigat (1972 - 1979)
Ömer Kavur (1981 - 1983)
Jimmy Cicero (1999 - 2001)
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MEHMET ALİ ERBİL (5)
Muhsine Şehnaz Kamiloğlu (1985 -1985)
Muhsine Şehnaz Kamiloğlu (İkinci kez / 1980 -1982)
Nergis Kumbasar (1989 - 1996)
Sedef Altuntaş (2001 - 2003)
Tuğba Coşkun (2005 - 2011)
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YEŞİM SALKIM (5)
Mustafa İmre (1988 - 1990)
Hakan Uzan (1998 - 2001)
Arben İçli (2003 - 2005)
İlker İnanoğlu (2006 - 2007)
Hakan Eratik (2009 - 2015)
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CEM KARACA (4)
Meriç Başaran (1968 - 1970)
Feride Balkan (1972 - 1989)
Semra Özgür (1993 - 2000)
İlkim Karaca (2001 - 2004)
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EBRU GÜNDEŞ (4)
Hamdi Vardar (1991 - 1993)
Ömer Durak (2002 - 2003)
Reza Zarrab (2010 - 2021)
Murat Osman Özdemir (2024-)
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SEREN SERENGİL (4)
Ozan Kaçmaz (2000 - 2002)
Cengiz İmren (2002 - 2005)
Musa Aytun (2006 - 2010)
Yaşar İpek (2018 - 2020)
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ADNAN ŞENSES (4)
Suzan Yakar Rutkay (1959 - 1963)
Meral Tunalı ( 1964 - 1968)
Hayal Devran (1984 - 1984)
Lale Şenses ( 1990 - 2013)
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EMEL SAYIN (4)
İsmet Kasapoğlu (1966 - 1975)
İsmet Kasapoğlu (İkinci kez / 1976 - 1979)
Selçuk Aslan (1979 - 1981)
David Younes (1986 - 1999)
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SEZEN AKSU (4)
Hasan Yüksektepe (1972 - 1972)
Ali Engin Aksu (1974 - 1978)
Sinan Özer (1981 - 1983)
Ahmet Mutlu (1993–1997)
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CEYDA DÜVENCİ (3)
Kaan Girgin (2000 - 2002)
Engin Akgün (2008 - 2013)
Bülent Şakrak (2015 - 2023)
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ZUHAL OLCAY (3)
Selçuk Yöntem (1976 - 1979)
Zafer Olcay (1980 - 1987)
Haluk Bilginer (1992 - 2004)
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DEMET AKALIN (3)
Oğuz Kayhan (2006 - 2006)
Önder Bekensir(2010 - 2010)
Okan Kurt (2012 - 2018)
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VİLDAN ATASEVER (3)
Taylan Kılınç (2001 - 2007)
İsmail Hacıoğlu (2010 - 2015)
Mehmet Erdem (2021 - )
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KAYAHAN (3)
Nur Açar (1973 - 1990)
Lale Açar (1992 - 1993)
İpek Açar (1999 - 2015)
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NİLGÜN BELGÜN (3)
Abdullah Şahin (1971 - 1976)
İlhan Gençer (1980 - 1985)
Atilla Demircioğlu (1990 - 1995)