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        Haberler Magazin Burak Sergen 4'üncü kez evleniyor - Magazin haberleri

        Burak Sergen evleniyor

        Oyuncu Burak Sergen'in, kendi tiyatrosunda genel müdür olarak çalışan Gizem Şağban ile evlilik kararı aldığı ortaya çıktı. Çiftin düğünü yarın gerçekleşecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 11:23 Güncelleme: 30.05.2024 - 12:13
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        • 2

          Geçtiğimiz ocak ayında Nihan Ünsal ile olaylı bir şekilde boşanan Burak Sergen, aradığı mutluluğu buldu.

        • 3

          63 yaşındaki ünlü oyuncu, kendi tiyatrosunda genel müdür olarak görev yapan Gizem Şağban ile evlenme kararı aldı. Çiftin düğünü, yarın Sarıyer'de bulunan Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleştirilecek.

        • 4

          Daha önce üç kez nikâh masasına oturan Burak Sergen, 1991–1992 arasında; şarkıcı Pamela Spence, 1999 – 2018 arasında; Işıl Sergen, 2021 – 2024 arasında da Nihan Ünsal ile evlilik yaşamıştı.

          Oyuncunun, Işıl Sergen ile birlikteliğinden 15 yaşında Cansın adında oğlu var.

        • 5

          Burak Sergen'in dördüncü kez evlenecek olması, akıllara "Hangi ünlü, kaç kez evlendi?" sorusunu getirdi. Çok sayıda evlilik yapan diğer ünlüler ise şöyle;

          AHU TUĞBA (7)

          Adını açıklamadığı okul arkadaşı (1971 - 1971)
          Mustafa Ulusoy (1981 - 1983)
          Nazif Kavi (1983 - 1984)
          Süha Kutlu (1984 - 1984)
          Osman Soyer (1988 - 1988)
          Pascal Levaseur (1991 - 1992)
          Timmy Alejtanij (1992 - 1998)

        • 6

          SEDA SAYAN (7)

          Rıdvan Kılıç (1987 - 1987)
          Sinan Engin (1990 - 1995)
          Soner Yapcacık (1998 - 1999)
          Tuncay Kıratlı (2000 - 2001)
          Gökhan Şükür (2004 - 2005)
          Onur Şan (2008 - 2010)
          Çağlar Ökten (2022 - )

        • 7

          GÖNÜL YAZAR (6)

          Necdet Yazar (1952 - 1954)
          Bedii Çapa (1956 - 1959)
          Özden Çelik (1962 - 1963)
          Ercan Akın (1972 - 1972 )
          Sinan Bilsel (1979 - 1981)
          Fahrettin Akçınar ( 1997 - 1998)

        • 8

          ESRA AKKAYA (5)

          Arda Doktor (1993 - 1995 )
          Yetkin Dikinciler (1999 - 2000)
          Fırat Kaya (1999 - 2000)
          Kudret Sabancı (2004 - 2006)
          Harun Uygural (2009 - 2015)

        • 9

          HÜMEYRA (5)

          Haluk Aşkın (1967 - 1969)
          Fikret Hakan (1971 - 1971)
          Mithat Bigat (1972 - 1979)
          Ömer Kavur (1981 - 1983)
          Jimmy Cicero (1999 - 2001)

        • 10

          MEHMET ALİ ERBİL (5)

          Muhsine Şehnaz Kamiloğlu (1985 -1985)
          Muhsine Şehnaz Kamiloğlu (İkinci kez / 1980 -1982)
          Nergis Kumbasar (1989 - 1996)
          Sedef Altuntaş (2001 - 2003)
          Tuğba Coşkun (2005 - 2011)

        • 11

          YEŞİM SALKIM (5)

          Mustafa İmre (1988 - 1990)
          Hakan Uzan (1998 - 2001)
          Arben İçli (2003 - 2005)
          İlker İnanoğlu (2006 - 2007)
          Hakan Eratik (2009 - 2015)

        • 12

          CEM KARACA (4)

          Meriç Başaran (1968 - 1970)
          Feride Balkan (1972 - 1989)
          Semra Özgür (1993 - 2000)
          İlkim Karaca (2001 - 2004)

        • 13

          EBRU GÜNDEŞ (4)

          Hamdi Vardar (1991 - 1993)
          Ömer Durak (2002 - 2003)
          Reza Zarrab (2010 - 2021)
          Murat Osman Özdemir (2024-)

        • 14

          SEREN SERENGİL (4)

          Ozan Kaçmaz (2000 - 2002)
          Cengiz İmren (2002 - 2005)
          Musa Aytun (2006 - 2010)
          Yaşar İpek (2018 - 2020)

        • 15

          ADNAN ŞENSES (4)

          Suzan Yakar Rutkay (1959 - 1963)
          Meral Tunalı ( 1964 - 1968)
          Hayal Devran (1984 - 1984)
          Lale Şenses ( 1990 - 2013)

        • 16

          EMEL SAYIN (4)

          İsmet Kasapoğlu (1966 - 1975)
          İsmet Kasapoğlu (İkinci kez / 1976 - 1979)
          Selçuk Aslan (1979 - 1981)
          David Younes (1986 - 1999)

        • 17

          SEZEN AKSU (4)

          Hasan Yüksektepe (1972 - 1972)
          Ali Engin Aksu (1974 - 1978)
          Sinan Özer (1981 - 1983)
          Ahmet Mutlu (1993–1997)

        • 18

          CEYDA DÜVENCİ (3)

          Kaan Girgin (2000 - 2002)
          Engin Akgün (2008 - 2013)
          Bülent Şakrak (2015 - 2023)

        • 19

          ZUHAL OLCAY (3)

          Selçuk Yöntem (1976 - 1979)
          Zafer Olcay (1980 - 1987)
          Haluk Bilginer (1992 - 2004)

        • 20

          DEMET AKALIN (3)

          Oğuz Kayhan (2006 - 2006)
          Önder Bekensir(2010 - 2010)
          Okan Kurt (2012 - 2018)

        • 21

          VİLDAN ATASEVER (3)

          Taylan Kılınç (2001 - 2007)
          İsmail Hacıoğlu (2010 - 2015)
          Mehmet Erdem (2021 - )

        • 22

          KAYAHAN (3)

          Nur Açar (1973 - 1990)
          Lale Açar (1992 - 1993)
          İpek Açar (1999 - 2015)

        • 23

          NİLGÜN BELGÜN (3)

          Abdullah Şahin (1971 - 1976)
          İlhan Gençer (1980 - 1985)
          Atilla Demircioğlu (1990 - 1995)

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
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