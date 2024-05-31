Hindistan'da şiddetli sıcak hava dalgası! En az 15 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'ın bazı bölgelerinde etkili olan şiddetli sıcak hava dalgası sebebiyle ülkenin doğusunda en az 15 kişinin sıcak çarpması sonucu hayatını kaybettiği düşünülüyor. Başkent Delhi'de termometreler 52,3'ü gösterdi, bu bugüne kadar Hindistan'da kaydedilen en yüksek sıcaklık oldu
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Hindistan'ın bazı bölgelerinde etkili olan şiddetli sıcak hava dalgasıyla birlikte başkent Delhi'de termometreler 52,3'ü göstererek rekor kırdı. Ülkenin doğusunda 15 kişinin sıcak çarpması sonucu hayatını kaybettiği düşünülüyor.
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Haziran ayına günler kala Hindistan'da hava sıcaklığının normalden 4,5 ila 6,4 derece üzerinde seyrettiği açıklandı.
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Ülkenin doğusundaki Bihar ve Odisha eyaletlerinde sıcak çarpması sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
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Reuters'ın haberine göre hükümet yetkilileri, Odisha'da 10, Bihar'da 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yetkililer, 7 kişinin hastaneye gitmeden hayatını kaybettiğini açıklarken, ölüm sebebinin sıcak çarpması olduğunu söyledi.
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Odisha'da açık hava etkinlikleri yasaklandı.
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Delhi dahil birçok bölge için kırmızı alarm verildi.
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Delhi'de aşırı sıcaklar sebebiyle çok sayıda kuş ve maymumun da fenalaştığı ifade edilirken, yetkililer hayvanat bahçesindeki havuzlara güvendiklerini söyledi.
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Şehirde su sıkıntısı yaşandığı ve bazı bölgelere su sevkiyatının yapılamadığını belirten yetkililer su israfı yapanlara ceza kesecekleri uyarısında bulundu.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.