Ahmet Uğurlu'nun vefatı ünlüleri yasa boğdu
Uzun süredir kanserle mücadele eden Ahmet Uğurlu, 71 yaşında hayata veda etti. Ünlü oyuncunun vefatı ünlüleri yasa boğdu. Ünlüler, Uğurlu'ya sosyal medya hesaplarından yayımladıkları mesajlarla veda etti
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FİLİZ AKIN
71 yaşındaki oyuncumuzu kaybetmişiz. Tiyatro, sinema ve dizi dünyasının başısağolsun.
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DERVİŞ ZAİM
'Tabutta Rövaşata'nın yönetmeni Derviş Zaim: Çok üzgünüm. Onu karşılayabilecek kelime, 'Efsane'dir. Bir efsaneyi kaybettik. Tiyatronun ve sinemanın en incelikli rollerinde yer aldı. İnsan olarak da ender olumlu özelliklere sahip biriydi. 'Tabutta Rövaşata'yı nasıl sahiplendiğini anlatmama gerek yok.
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ZAFER ALGÖZ
Büyük sanatçı, değerli ağabeyimiz Ahmet Uğurlu’yu kaybettik. Çocukluğumuzun ve gençliğimizin Çobanbey mahallemizin ilk aktörü. Hepimizin ilham kaynağı. Allah, rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun. Çok büyük kayıp.
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CEM YILMAZ
Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna ağabeyimin dayısı, Mustafa ağabeyimizin ağabeyi değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu ağabeyimizin mekânı cennet olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim. Gençlik kahramanımızdı mekânı cennet olsun.
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DEMET AKBAĞ:
Çok özel bir oyuncuydu Ahmet Uğurlu. Ruhu şâd olsun. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum.
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AHMET KURAL:
Mekânın cennet olsun Ahmet abi...
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FIRAT TANIŞ
Günümüz tiyatro ve sinemamızın en sıra dışı benzersiz aktörüydü kuşkusuz Ahmet Uğurlu... Çok üzgünüm. Ailesine, severlerine ve tüm camiaya sabır diliyorum.
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REHA ÖZCAN
Ahmet Uğurlu'yu kaybettik. Ahmet ağabey çocukluğumuzun idolllerinden biri, ilk 'İstanbul Efendisinde' izlemiştim. Konservatuvar yıllarında sınav parçamı çalıştırmıştı. Çok şey öğrendim ondan. Çok üzgünüm. Allah, rahmet eylesin. Başımız sağolsun, sabır dilerim.
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TALAT BULUT
Canım Ahmet Uğurlu devrin daim olsun. Bu ülkede iyi aktör zaten çok az... Giderek daha çok azalıyor.
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ORHAN AYDIN
Ahmet Uğurlu, çok üzgünüm kardeşim çok... Toprağın çiçekler koksun…
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AYDA AKSEL
Nurlar içinde yat Ahmet'ciğim...
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AYŞEGÜL ALDİNÇ
Değerli oyunculuğu ve kişiliğiyle anılarımızda yer etmiş ve edecek Ahmet Uğurlu'yu da kaybetmişiz. Ailesinin ve sevenlerinin ve varlık gösterdiği her platformdaki arkadaşlarının başı sağ olsun. Ruhu sevinçle dolsun…
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MİNE TUGAY
Bana öğretiklerin, yaşam perspektifin, güzel kalbin, özel ruhunu tanımamıza izin verdiğin için çok teşekkür ederim...
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HAZAL KAYA