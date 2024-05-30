'Tabutta Rövaşata'nın yönetmeni Derviş Zaim: Çok üzgünüm. Onu karşılayabilecek kelime, 'Efsane'dir. Bir efsaneyi kaybettik. Tiyatronun ve sinemanın en incelikli rollerinde yer aldı. İnsan olarak da ender olumlu özelliklere sahip biriydi. 'Tabutta Rövaşata'yı nasıl sahiplendiğini anlatmama gerek yok.

Oyuncular Sendikası; "Değerli meslektaşımız Ahmet Uğurlu'yu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun" açıklamasında bulundu.