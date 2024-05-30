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        Haberler Magazin SON DAKİKA: Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti! Ahmet Uğurlu kimdir? Güncel magazin haberleri

        Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti

        Ünlü oyuncu Ahmet Uğurlu, 71 yaşında hayata veda etti. Pek çok dizi ve filmde rol alan Uğurlu'nun vefatını meslektaşı Zafer Algöz duyurdu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, taziye mesajı yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 14:51 Güncelleme: 30.05.2024 - 16:16
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        • 1

          Uzun süredir kanserle mücadele eden Ahmet Uğurlu'dan acı haber geldi. Uğurlu, 71 yaşında vefat etti.
          Ahmet Uğurlu, gördüğü tedaviyle kanseri atlatmıştı. Ne var ki yeniden nüksetmesi sonucu hayata veda etti.

        • 2

          Acı haberi Zafer Algöz duyurdu: Büyük sanatçı, değerli ağabeyimiz Ahmet Uğurlu’yu kaybettik. Çocukluğumuzun ve gençliğimizin Çobanbey mahallemizin ilk aktörü. Hepimizin ilham kaynağı. Allah,rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun. Çok büyük kayıp.

          Ünlü oyuncu, yarın öğle namazına müteakip Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, anne ve babasının yanına, Anadolu Hisarı Mezarlığı'na defnedilecek.

        • 3

          AHMET UĞURLU’DAN VEDA

          Yıllar önce,
          Küçük bir çocuk
          Tanıdım
          Karaman’da.
          Dudağında hep aynı şarkı
          Oy dingala dingala
          Ateşte düştü mangala
          İp cambazı
          Çadır tiyatrosundaki
          İzlediği aklında
          Dudağında hep aynı şarkı
          Oy dingala dingala
          Ateşte düştü mangala
          cambaz
          Yürürken ip üzerinde
          Hayran kalmış
          Bizim yerden bitme
          Hep cambazın düşünü kurmuş
          Köyünde.
          Karar vermiş
          İp cambazı olamaya
          Bir gün çıkıp ipin üzerine
          Oy dingala dingala
          Büyümüş veda etmiş köyüne
          Ama hep aynı düş yüreğinde
          Cambaz olmak ip üzerinde
          Oy dingala dingala
          Gelmiş koskoca kente
          Yazdırmışlar okula
          Okuyup adam olsun diye
          Okumuş okumasına
          Ama hep aynı şarkı aklında
          Oy dingala dingala
          Okullar bitmiş, büyüyüp evlenmiş
          İp cambazı yüreğinde
          Öğretmiş aynı şarkıyı oğluna
          Oy dingala dingala

          Bilmez kimse bu gizli öyküyü
          Size çok özel bir gün diye söylüyorum
          Her oyun bitiminde
          Sahnenin önüne geldiğimde
          Seyircinin önünde eğildiğimde
          İçimdeki
          İp cambazı çıkar ipe
          Ve başlar her seferinde
          Aynı ezgiye
          Oy dingala dingala
          Fark etmez ne oynasam
          Hep Karaman’da seyrettiğim
          İp cambazıdır sizi selamlayan.

        • 4

          Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yayımladığı taziye mesajında üzüntüsünü; "Sinema ve tiyatromuzun usta isimlerinden Ahmet Uğurlu'nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Canlandırdığı karakterlerle kalbimizde daima yaşayacak olan kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" şeklinde dile getirdi.

        • 5

          CHP Lideri Özgür Özel de; "Vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğim tiyatromuzun ve sinemamızın ödüllü ve başarılı ismi Ahmet Uğurlu'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

        • 6

          İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Vefat haberini üzüntüyle aldığımız, usta tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ahmet Uğurlu’ya Allah’tan rahmet; ailesi, dostları ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

        • 7

          'Tabutta Rövaşata'nın yönetmeni Derviş Zaim: Çok üzgünüm. Onu karşılayabilecek kelime, 'Efsane'dir. Bir efsaneyi kaybettik. Tiyatronun ve sinemanın en incelikli rollerinde yer aldı. İnsan olarak da ender olumlu özelliklere sahip biriydi. 'Tabutta Rövaşata'yı nasıl sahiplendiğini anlatmama gerek yok.

          Oyuncular Sendikası; "Değerli meslektaşımız Ahmet Uğurlu'yu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun" açıklamasında bulundu.

        • 8

          Cem Yılmaz da, "Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna ağabeyimin dayısı, Mustafa ağabeyimizin ağabeyi değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu ağabeyimizin mekânı cennet olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim. Gençlik kahramanımızdı mekânı cennet olsun" dedi.

          Ata Demirer; "Tabutta Rövaşata ile kalbimizde bir çizik atmıştın büyük usta. Işıklar içinde uyu" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

          Oyuncu Reha Özcan ise; "Ahmet Uğurlu'yu kaybettik. Ahmet ağabey çocukluğumuzun idolllerinden biri, ilk İstanbul Efendisinde izlemiştim. Konservatuvar yıllarında sınav parçamı çalıştırmıştı. Çok şey öğrendim ondan. Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin. Başımız sağolsun, sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.

        • 9

          Ünlü oyuncunun, yazar ve senarist Necef Uğurlu ile evliliğinden Orhan adında bir oğlu bulunuyor.

        • 10

          Ahmet Uğurlu, aynı zamanda oyuncu olan Mustafa Uğurlu'nun da ağabeyi.

        • 11

          14 sinema filmine rol alan ünlü oyuncu, 'Tabutta Rövaşata'da 'Mahsun', 'Döngel Kârhanesi'ndeki 'Keskin' rolleriyle hafızalarda yer edinmişti.

        • 12

          Ahmet Uğurlu, televizyonda ise 'Karşı Şov' isimli programla seyircilerin hafızasında iz bırakmıştı.

        • 13

          AHMET UĞURLU KİMDİR?

          1952 yılında Konya’da doğan Ahmet Uğurlu, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Sanat hayatına Devlet Tiyatroları’nda başlayan Uğurlu, 13 yıl boyunca burada çeşitli oyunlarda yer alarak başarılı bir kariyere imza attı. Tiyatronun yanı sıra sinema dünyasında da önemli roller üstlenen sanatçı, "Mine" filmi ile sinema kariyerine adım attı.

          ÖDÜLLERİ

          1996: 33. Altın Portakal Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu Ödülü - Tabutta Rövaşata
          1997: 9. Ankara Uluslararası Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu - Tabutta Rövaşata
          1997: Selanik Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu (Tabutta Rövaşata)
          1997: Türk Eleştirmenleri Birliği En İyi Oyuncu (Tabutta Rövaşata)

        • 14

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
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        Aslan
        Aslan
        Başak
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