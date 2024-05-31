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        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA HAVA DURUMU: Meteoroloji'den 11 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak yağmur var

        Meteoroloji'den 11 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak yağmur var

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 11 il için sarı kodlu uyarı verilirken; İç Anadolu, Akdeniz, Karadeniz bölgeleri gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları batıda 2 ila 4 derece artacak, doğuda 3 ila 5 derece düşecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 07:29 Güncelleme: 31.05.2024 - 07:32
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        Gök gürültülü sağanak yağmur var
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Artvin, Ardahan, Kars ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 29°

        Ankara

        Yağmurlu 23°

        İzmir

        Güneşli 30°

        Antalya

        Güneşli 26°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 21°

        Bursa

        Güneşli 27°

        Adana

        Kısmen Güneşli 28°

        Diyarbakır

        Güneşli 34°

        Gaziantep

        Güneşli 27°

        Ağrı

        Güneşli 28°
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        Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Doğu Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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