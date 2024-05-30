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        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa'da konser sonrası kavga: 2 ölü! Polise gözaltı - Öne çıkan haberler

        Konser sonrası kavga: 2 ölü! Polise gözaltı

        Manisa'da konser sonrasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Olaya bir polis memuru müdahale etti. Polisin bir kişi etkisiz hale getirmesinin ardından polis memuru gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 20:58 Güncelleme: 30.05.2024 - 22:49
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        • 1

          Manisa'nın Akhisar ilçesinde festival kapsamında düzenlenen konserin ardından çıkan kavgada, 1 kişi bıçaklandı. Olaya müdahale eden polis memuru saldırganı tabanca ile bacağından yaralayıp, etkisiz hale getirdi. Hastaneye kaldırılan 2 yaralı da hayatını kaybederken, saldırganı vuran polis memuru gözaltına alındı.

        • 2

          Olay, dün saat 23.00 sıralarında Çağlak Festivali kapsamında Hüsnü Kahraman Gölet alanında gerçekleşen konser alanında meydana geldi. Konser sonrasında çıkan kavga sırasında Yücel A., Şahabettin D. Tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

        • 3

          Yücel A., göğüs bölgesinden aldığı bıçak darbeleri ile yere yığılırken, konser alanında görevli polis memuru Ö.G. olaya müdahale etti. Tarafların ayrılması için tabanca ile önce havaya uyarı atışı yapan Ö.G., ardından bıçaklı saldırısını sürdüren Şahabettin D.’yi ayağından vurarak etkisiz hale getirdi.

        • 4

          POLİS MEMURU GÖZALTINA ALINDI

          Konser dağılırken yaşanan, panik ve korkuya neden olan olayda yaralanan 2 kişiye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yücel A., Manisa CBÜ Hastanesinde, şüpheli Şahabettin D. ise Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis memuru Ö.G.’nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        • 5

          VALİLİKTEN AÇIKLAMA

          Manisa Valiliğince konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

          "Konser sonrasında karşılıklı iki grup arasında kavga çıkmıştır. Olaya karışanlardan şüpheli Ş.D.'nin kesici aletle saldırarak Y.A. isimli şahsı göğüs bölgesinden yaralaması üzerine görevlilerimizce önce havaya uyarı atışı yapılmış, ancak şüphelinin saldırıya devam etmesi nedeniyle polis memuru Ö.G. tarafından şüphelinin bacak bölgesi hedef alınarak ateş edilmiştir."

        • 6

          "112 Acil Sağılık ekiplerince hastaneye sevk edilen yaralı Y.A. Manisa CBÜ Hastanesinde, şüpheli Ş.D. ise Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir."

        • 7

          "Şüpheli Ş.D.'nin devam eden kesici aletle saldırısını bertaraf etmek üzere ateşli silah kullanmak suretiyle müdahalede bulunan görevli polis memuru Ö.G. gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan adli ve idari tahkikatlar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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