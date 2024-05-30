Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması: Komutan kim öğreneceksiniz!

"6 SENEDİR ÇAĞIRDIM GELMEDİNİZ"

"6 senedir çağırdım gelmediniz. Şimdi adaysınız, gelmek zorundasınız. Fenerbahçe demokrasisi kazansın ve bu bir alışkanlık olsun.''

"7 ADET SPONSOR VARDI"

"O dönem 7 adet sponsor vardı. Şu an 42 adet sponsorumuz var. O zaman 18.7 milyon euro gelirimiz vardı. Bugün formalarımızın geliri 41.7 milyon euro'dur."