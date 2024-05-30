Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 18 yıldır kayıptı! Katili en yakın arkadaşı çıktı - En Son Haberler

        18 yıldır kayıptı! Katili en yakın arkadaşı çıktı

        Kütahya'da 18 yıl önce kaybolan Erhan Küpray'ın iş ortağı ve en yakın arkadaşı tarafından canice öldürüldüğü ortaya çıktı. Katilin, Küpray'ı 2006 yılında ellerini kravatla bağladığı, çok kez bıçaklayıp, başını ezerek tanınmaz hale getirdiği, kendi köyüne yakın bir mevkiye gömmeye çalıştığı ancak cesedin kısmen gömüldüğü için kısa zamanda bulunduğu tespit edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 21:22 Güncelleme: 30.05.2024 - 22:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kütahya'da 2006 yılında öldürüldükten sonra toprağa gömülmüş olarak bulunan ve kimliği tespit edilemeyen erkek cesedin, aynı yıl Eskişehir’de kaybolan Erhan Küpray’ya (33) ait olduğu ortaya çıktı.

        • 2

          Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği bünyesinde oluşturulan özel ekibin ortaya çıkardığı 18 yıllık cinayetin zanlısının ise olay yerinde bulunan DNA örnekleri eşleşen Küpray’ın iş ortağı ve en yakın arkadaşı A.K. (51) olduğu belirlendi. Katil zanlısı A.K. ile ona yardım ettiği öne sürülen Y.Ş. (61) gözaltına alındı.

        • 3

          Eskişehir’de oturan Erhan Küpray, 2006 yılında evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesi, eve dönmemesi üzerine kayıp başvurusunda bulundu. O dönem yapılan aramalardan bir sonuç çıkmadı ve Erhan Küpray, kayıp olarak arananlar listesine eklendi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kentteki kayıp ve faili meçhul cinayetler ile ilgili dosyaları yeniden incelemeye alarak özel bir ekip kurdu.

        • 4

          DNA’LAR EŞLEŞTİ; KATİL ARKADAŞI ÇIKTI

          Polis ekiplerince çevre illerde yapılan incelemede Kütahya’nın kent merkezine yakın bir köyünde Erhan Küpray’ın kaybolduğu dönemde, kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

        • 5

          İncelenen dosyada erkek cesedinin başının ezildiği, göğüs kısmından kesici bir aletle defalarca kez yaralandığı, cesedin kısmen yakıldığı ve ellerinin de kravatla bağlandığı anlaşıldı.

        • 6

          Erkek cesedinin Erhan Küpray’a ait olabileceği değerlendirmesi üzerinden yola çıkan özel ekip, olay yeri ve çevresindeki iz ile DNA örneklerini Erhan Küpray’ın en yakın arkadaşı, birlikte iş yaptıkları ortağı olan A.K. ile karşılaştırdı.

        • 7

          Yapılan DNA incelemesinde izler eşleşince A.K. ve ona cinayette yardım ettiği iddia edilen Y.Ş., katil zanlıları olarak Kütahya’da yakalanarak Eskişehir’e getirildi.

        • 8

          ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

          Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde ifadesi alınan 2 şüpheli de suçlamayı kabul etmedi ve Erhan Küpray’ın en yakın arkadaşı ve iş ortağı olduğunu belirterek, öldürülmesine ilişkin herhangi bir bilgisi olmadığını savundu. Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen A.K. ve Y.Ş., gazetecilerin ‘Bunca yıl vicdan azabı çekiyor musunuz?’ sorusuna ‘Ben bir şey yapmadım ki, neden vicdan azabı çekeyim’ diye cevap verdi.

        • 9

          CESET TAM GÖMÜLMEDİĞİ İÇİN ERKEN BULUNDU

          Kurulan özel ekibin yaptığı araştırmada A.K.’nın iş ortağı ve en yakın arkadaşı olan Erhan Küpray’ı 2006 yılında ellerinin kravatla bağladığı, çok kez bıçaklayıp, başını ezerek tanınmaz hale getirmeye çalıştığı, kendi köyüne yakın bir mevkiye gömmeye çalıştığı ancak cesedin kısmen gömüldüğü için kısa zamanda bulunduğu tespit edildi.

        • 10

          Gözaltına alınan Y.Ş.’nin de A.K.’ya cinayet ve gömülmesinde yardım ettiği öne sürüldü. Soruşturma sürüyor.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hamas: Saldırılar durursa anlaşmaya hazırız
        Hamas: Saldırılar durursa anlaşmaya hazırız
        Konser sonrası kavga: 2 ölü! Polise gözaltı
        Konser sonrası kavga: 2 ölü! Polise gözaltı
        İsrail, Cibaliya'dan çekildi
        İsrail, Cibaliya'dan çekildi
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Cari açığa karşı savaşan 780 kahraman
        Cari açığa karşı savaşan 780 kahraman
        Parçalanmış ceset vahşetinde yeni görüntüler
        Parçalanmış ceset vahşetinde yeni görüntüler
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Silahlı kavgaya valinin korumaları müdahale etti
        Silahlı kavgaya valinin korumaları müdahale etti
        Nüfus sayımı dolandırıcılığına dikkat!
        Nüfus sayımı dolandırıcılığına dikkat!
        Bir ülke daha Filistin'i tanıdı
        Bir ülke daha Filistin'i tanıdı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Okan Buruk'la imzalar atılıyor
        Okan Buruk'la imzalar atılıyor
        Kripto kanun teklifi komisyonda kabul edildi
        Kripto kanun teklifi komisyonda kabul edildi
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        201 liraya göl manzaralı lojman: Zam yapılınca davalık oldular
        201 liraya göl manzaralı lojman: Zam yapılınca davalık oldular
        "Sistemden 550 milyar TL likidite çekildi"
        "Sistemden 550 milyar TL likidite çekildi"
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz?
        Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz?
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Habertürk Anasayfa