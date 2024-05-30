18 yıldır kayıptı! Katili en yakın arkadaşı çıktı

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde ifadesi alınan 2 şüpheli de suçlamayı kabul etmedi ve Erhan Küpray’ın en yakın arkadaşı ve iş ortağı olduğunu belirterek, öldürülmesine ilişkin herhangi bir bilgisi olmadığını savundu. Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen A.K. ve Y.Ş., gazetecilerin ‘Bunca yıl vicdan azabı çekiyor musunuz?’ sorusuna ‘Ben bir şey yapmadım ki, neden vicdan azabı çekeyim’ diye cevap verdi.