Silahlı kavgaya valinin korumaları müdahale etti
Siirt'te Hacı Fethi Serin Camii yakınında iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya, o sırada camide olan Vali Kemal Kızılkaya'nın dışarıda bekleyen korumaları müdahale etti
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Siirt'te valinin korumaları silahlı kavgaya müdahale etti.
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Olay, akşam saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda bulunan Hacı Fethi Serin Camii yakınında meydana geldi.
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Vali Kemal Kızılkaya namaz kıldığı sırada, cami yakınında iki grup arasında silahlı kavga çıktı.
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O sırada Vali Kemal Kızılkaya’yı dışarıda bekleyen korumaları, kavgaya müdahale etti.
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İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Kavgada yaralanan C.T. ve B.G., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
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Olaya karışan bazı şüpheliler ise gözaltına alındı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.
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