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        Haberler Gündem 3. Sayfa Siirt'te iki grup arasında silahlı çatışma: Valinin korumaları müdahale etti! - Gündem haberleri

        Silahlı kavgaya valinin korumaları müdahale etti

        Siirt'te Hacı Fethi Serin Camii yakınında iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya, o sırada camide olan Vali Kemal Kızılkaya'nın dışarıda bekleyen korumaları müdahale etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 19:47 Güncelleme: 30.05.2024 - 22:52
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          Siirt'te valinin korumaları silahlı kavgaya müdahale etti.

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          Olay, akşam saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda bulunan Hacı Fethi Serin Camii yakınında meydana geldi.

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          Vali Kemal Kızılkaya namaz kıldığı sırada, cami yakınında iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

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          O sırada Vali Kemal Kızılkaya’yı dışarıda bekleyen korumaları, kavgaya müdahale etti.

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          İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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          Kavgada yaralanan C.T. ve B.G., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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          Olaya karışan bazı şüpheliler ise gözaltına alındı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.

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