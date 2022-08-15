Petrolü Çin çarptı

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Geçtiğimiz hafta ABD'de temmuz ayında yıllık enflasyonun yüzde 8.7'lik beklentiye karşın yüzde 8.5 olarak açıklanmasıyla piyasalarda Fed'in önümüzdeki aylarda faiz artırımlarında frene basma ihtimali fiyatlanmaya başladı.

Bu fiyatlanmayla beraber talebin artacağı beklentisi petrol fiyatlarında artışa yol açmıştı. Söz konusu veri öncesi 96 dolar civarında seyreden Brent petrolün varil fiyatı cuma günü 100 doların üzerini gördü.

Yeni haftanın ilk gününde ise dünyanın en büyük değil, en büyük ikinci ekonomisi gündeme damga vurdu. Bugün açıklanan verilere göre Çin'de imalat sanayi üretimi temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0.1 gerilerken, perakende satışlar da yüzde 0.4 düştü.

BEKLENMEDİK FAİZ İNDİRİMİ

Bunun üzerine Çin Merkez Bankası da beklenmedik bir şekilde 10 baz puanlık faiz indirimine gitti. Koronavirüs salgınına karşı 'sıfır tolerans' politikası uygulayan Çin bu önlemler sebebiyle ekonomik durgunluk riskiyle karşı karşıya kaldı. Bu sebeple başta Fed olmak üzere dünya genelinde merkez bankaları faiz artırımlarına giderken Çin tam tersi bir şekilde bu yıl ikinci kez faiz indirimi yoluna başvurdu.

Çin'de bugün açıklanan son veriler hem fabrika aktivitelerinde hem de tüketimde yavaşlamaya işaret ettiği için petrol talebinin de küresel olarak düşebileceğine dair bir beklenti oluştu.

Bunun etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5.1 düşerek 93.2 dolara geriledi.