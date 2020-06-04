Çin Sivil Havacılık Kurumu (CAAC) koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayında yabancı havayollarının Çin'e yaptığı uçuşları yasaklamıştı.

Reuters'da dün yayımlanan habere göre Washington ABD'li şirketlerin uçuşları yeniden başlatmasına izin verilmemesi halinde Çinli şirketlerin ABD'ye uçuşlarını bu ay ortasında engellemeyi değerlendiriyor.

CAAC şu anda yasaklı yabancı havayolu şirketlerinin 8 Haziran'dan sonra diledikleri bir kente haftada bir uçuş başlatabileceğini açıkladı.