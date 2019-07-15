15 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin, 2019 ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre Çin, beklentilere paralel bir şekilde yılın ikinci çeyreğinde yıllık yüzde 6.2 büyüdü. Dünya üzerindeki birçok ülkenin hayallarinde bile yaklaşamayacağı bu oran Çin'de son 27 yılın en düşük büyümesi olarak kayıtlara geçti. Burada çeyreklik büyüme verisinin de 27 yıl önce tutulmaya başladığını belirtmek gerekiyor. Çin ekonomisi ilk çeyrekte ise yüzde 6.4 büyümüştü.
'BASKI İKİNCİ YARIDA DEVAM EDECEK'
Söz konusu yavaşlamada ABD ile devam eden 'ticaret savaşının' etkisiyle hem iç hem de dış pazardaki talep düşüşü etkili oldu. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun konuyla ilgili açıklamasında "Çin ekonomisinde yılın ikinci yarısında aşağı yönlü baskılar devam edecek. Çin ekonomisi karmaşık ve ağır bir dönemden geçiyor. Küresel büyüme yavaşladı ve dış belirsizlikler artmaya devam ediyor" ifadeleri yer aldı.
MERKEZ BANKASI ADIM ATABİLİR
Çin yönetimi büyüme hızının düşmemesi için birçok teşvik paketi açıkladı. Bunlardan en önemlisi şirketlere getirdiği 291 milyar dolarlık vergi indirimi oldu. Analistler bunun yanında Çin Merkez Bankası'nın da, ABD Merkez Bankası Fed gibi, yakın zamanda faiz indirimine gitmesini bekliyor. Oanda Piyasa Analisti Edward Moya son verilerin ardından yaptığı değerlendirmede "Çin Merkez Bankası bu yıl halihazırda bazı 'canlandırıcı' önlemler aldı. Muhtemelen ABD ile yürütülen ticaret görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması durumunda Fed'in beklenen faiz indiriminin ardından ek önlemler getirildiğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.
REDDETSE DE DIŞ TİCARET ETKİLİ OLDU
Çin ulusal İstatistik Bürosu yaşanan bu yavaşlamada ticaret savaşının çok etkili olmadığını iddia ederek ekonominin ana motorunun iç tüketim olduğunu belirtti. Ancak rakamlar bu iddiayı çok fazla desteklemiyor. Çin son 20 yılda kayıtlı tarihin en hızlı büyümesini gerçekleştirirken dış ticaret rakamlarında genel ekonomik büyümesinin üzerinde artış yaşanıyordu. Son aylarda ise bu durumda net bir değişim yaşandı. Haziran ayında Çin'in ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.3 düştü. İthalattaki düşüş ise yüzde 7.3 oldu.
Avustralya Mekezli yatırım bankası Macquarie Capital'ın Çin Başekonomisti Larry Hu ikinci çeyrek büyüme verileriyle ilgili yaptığı değerlendirmede bu duruma işaret ederek "Çin ekonomisi genel bir yavaşlama trendine girdi. Dünya ekonomisi yavaşlıyor, bu yüzden Çin'in ihracatı da yavaşlıyor" dedi.
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