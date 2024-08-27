Cihat Tamer'in oğlu Atilla Tamer hayatını kaybetti
Cihat Tamer'in bir süredir kanser tedavisi gören oğlu Atilla Tamer hayata veda etti
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Cihat Tamer, evlat acısıyla sarsıldı. Ünlü oyuncunun oğlu Atilla Tamer, 57 yaşında hayatını kaybetti.
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81 yaşındaki oyuncunun oğlu Atilla Tamer, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.
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"OĞLUMU KAYBETTİK"
Durumu ağırlaşan Atilla Tamer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cihat Tamer, acı haberi sosyal medya hesabından "Sevgili oğlum Atilla Tamer'i kaybettik" sözleriyle duyurdu.
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Atilla Tamer'in cenazesi, bugün Ataköy Ömer Doruk Camii'nde ikindi namazından sonra Bakırköy'deki aile mezarlığına defnedilecek.