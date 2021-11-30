Ulusal Süt Konseyi, resmi internet sitesi üzerinden daha önce yaptığı bir açıklamada 16 Haziran'da 1 Temmuz - 31 Aralık tarihleri arasında kalite esaslı soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış litre fiyatını 3 lira 20 kuruş olarak belirlendiğini duyurmuştu.

ÇİĞ SÜT TAVSİYE FİYATI NE KADAR OLDU?

Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu'nun bugün toplandığının belirtildiği duyuruda toplantı neticesinde alınan kararlara yönelik şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere 16.06.2021 tarihinde 1 Temmuz 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında kalite esaslı soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatını 3.20 TL/litre olarak belirlenmişti.

Çiğ süt üretim maliyetinde yaşanan artış sebebiyle Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatını belirlemek üzere 29.11.2021 tarihinde toplanmıştır.

Bu kapsamda 08 Aralık 2021 tarihinden geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatı (çiğ süt destek primi hariç) 4.70 TL/litre olarak belirlenmiştir."

ULUSAL SÜT KONSEYİ SÜT FİYATLARI

2011 ve 2021 yılları arası Ulusal Süt Konseyi Çiğ Süt Tavsiye Fiyatları aylık olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir.

DÖNEM ÇİĞ SÜT TAVSİYE FİYATI 2011 YILI TL/litre 1 Ocak – 31 Mart 0,735 1 Nisan-31 Ağustos 0,64 1 Eylül-14 Ekim 0,74 15 Ekim-31 Aralık 0,90 2012 YILI TL/litre 1 Ocak-31 Mart 0,80 1 Nisan-31 Aralık 0,90 2013 YILI TL/litre 1 Ocak-30 Haziran 0,90 1 Temmuz-31 Aralık 1,00 2014 YILI TL/litre 1-31 Ocak 1,00 1 Şubat-30 Haziran 1,05 1 Temmuz-31 Aralık 1,15 2015 YILI TL/litre 1 Ocak -31 Aralık 1,15 2016 YILI TL/litre 1 Ocak-31 Aralık 1,15 2017 YILI TL/litre 1 Ocak-31 Temmuz 1,21** 1 Ağustos-30 Eylül 1,30* 1 Ekim-31 Aralık 1,40* 2018 YILI * TL/litre 1-31 Ocak 1,40 1 Şubat-31 Temmuz 1,53*** 1 Ağustos-31 Aralık 1,70 2019 YILI * TL/litre 1 Ocak-30 Nisan 1,70 1 Mayıs-14 Kasım 2,00 15 Kasım-31 Aralık 2,30 2020 YILI * TL/litre 1 Ocak - 31 Aralık 2,30 2021 YILI * TL/litre 1 Ocak - 30 Nisan 2,80* 1 Mayıs – 30 Haziran 2,80 – 2,90**** 1 Temmuz – 30 Eylül 3,20** 1 Ekim – 31 Aralık 3,20*