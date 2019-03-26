Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme!

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Çiftlik Bank soruşturmasında 48 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 şüpheli için 75 bin 260 yıla kadar hapis isteniyor.

Diğer 30 şüphelinin ise 13 yıla kadar hapsi isteniyor.

Şüphelilere yöneltilen suçlamalar şöyle; "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma/Yönetme,

Bilişim Sistemlerini Araç Olarak Kullanma Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık ve Ticari Şirketlerin Faaliyeti Kapsamında Nitelikli Dolandırıcılık, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı, Değerlerini Aklama"

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, sistem aracılığıyla 31 Temmuz 2016'dan bu yana 132 bin 222 katılımcıdan, 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığı tespit edilmişti.