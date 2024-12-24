Christopher Nolan'ın yeni filmine devler ligi gibi kadro

Tom Holland

Filmin kadrosuna seçilen ikinci isim olan Holland, ilk kez Nolan ile çalışacak.

Holland, geçen hafta projeye pek fazla detay bilmeden dahil olduğunu itiraf etmiş ve şunları söylemişti:

“Açıkçası tam olarak ne hakkında olduğunu pek bilmiyorum. Bu projeye katıldığım için çok heyecanlıyım ama proje hakkında pek konuşulmadı. Nolan ile görüştüm ve harikaydı. Projeyi kabaca anlattı ve eminim hazır olduğunda detayları açıklayacaktır.”