Christopher Nolan'ın yeni filmine devler ligi gibi kadro
Oscar'lı yönetmen Christopher Nolan'ın yeni filmi 'The Odyssey' için Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson ve Charlize Theron'dan oluşan iddialı bir kadro oluşturuldu
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'Oppenheimer', 'Yıldızlar Arasında', 'Kara Şövalye', Tenet', 'Dunkirk' gibi filmlerin ünlü yönetmeni Christopher Nolan, yeni filme hazırlanıyor.
Universal Pictures, Oscar ödüllü Nolan'ın yeni filminin 'The Odyssey' olduğunu açıkladı.
Yapım şirketinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Nolan'ın çekeceği Homeros destanı filmi için, "Yeni IMAX film teknolojisiyle dünya çapında çekilen mitik bir aksiyon destanı” nitelendirmesi yapıldı.
17 Temmuz 2026’da sinemalarda gösterileceği açıklanan destansı filme yakışır bir oyuncu kadrosu oluşturuldu.
Devler ligi gibi başrol kadrosunda Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson ve Charlize Theron yer alacak.
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Matt Damon
Filmin kadrosuna ilk seçilen isim Damon oldu. Ünlü oyuncunun filme dahil olma tarihi, 8 Ekim'di. Damon, daha önce Nolan'ın 'Yıldızlar Arasında' ve 'Oppenheimer' adlı yapımlarında rol aldı.
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Tom Holland
Filmin kadrosuna seçilen ikinci isim olan Holland, ilk kez Nolan ile çalışacak.
Holland, geçen hafta projeye pek fazla detay bilmeden dahil olduğunu itiraf etmiş ve şunları söylemişti:
“Açıkçası tam olarak ne hakkında olduğunu pek bilmiyorum. Bu projeye katıldığım için çok heyecanlıyım ama proje hakkında pek konuşulmadı. Nolan ile görüştüm ve harikaydı. Projeyi kabaca anlattı ve eminim hazır olduğunda detayları açıklayacaktır.”
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Anne Hathaway
Kadroya 8 Kasım'da katılan ünlü oyuncu, daha önce Nolan ile 'Kara Şövalye' ve 'Yıldızlar Arasında' filmlerinde çalıştı. Hathaway, "Chris ve Emma Nolan'ı çok seviyorum. Onların dünyası, kendinizi bulabileceğiniz en iyi yerlerden biridir" dedi.
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Zendaya
Zendaya'nın oyuncu kadrosuna girişi, Hathaway ile aynı anda duyuruldu. Bu, onun Nolan ile ilk çalışması olacak. Sevgilisi Tom Holland ile 'Spider Man 4'ten sonra beyazperdede yeniden bir araya gelecek.
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Lupita Nyong’o
12 Kasım'da kadroya alındığı duyurulan Lupita Nyong’o, projeye katılan üçüncü Oscar'lı isim. Nolan ile ilk kez çalışacak.
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Robert Pattinson
Kadroya 20 Kasım'da dahil olan Pattinson, daha önce Nolan ile 'Tenet' filminde çalıştı.
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Charlize Theron
Nolan ile ilk çalışma deneyimini yaşayacak olan Theron, projeye katılan dördüncü Oscar'lı oyuncu.