Üçüncü kez anne ve baba olmaya hazırlanan Chrissy Teigen-John Legend çiftinden kötü haber geldi.
34 yaşındaki Teigen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bebeklerini kaybettiği duyurdu.
Geçtiğimiz pazar günü yoğun kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ifade eden Teigen, kan verilse de yapılan bütün müdahalelere rağmen bebeğini kaybettiğini açıkladı.
Hastanede çekilen karelerini yayınlayan model, o anları, neler hissettiğini ve neler düşündüğünü de takipçileriyle paylaştı.
Şok olduklarını ve daha önce hiç bilmedikleri derin bir acı içinde olduklarını belirten Teigen, konuyla ilgili şunları söyledi:
Daha önce bebeklerimizin isimleri konusunda onlar doğduktan sonra karar vermiştik, sadece hastaneden ayrılmadan birkaç dakika önce. Ama bir sebepten karnımdaki bu küçük adama Jack adını verdik.
O bizim için her zaman Jack olacak. Jack, küçük ailemizin bir parçası olmak için çok çaba harcadı ve sonsuza kadar da öyle olacak.
Chrissy Teigen, ardından kaybettiği bebeği için, "Hayatta kalabilmen için ihtiyacın olan evi sana veremediğimiz için çok üzgünüm. Seni her zaman çok seveceğiz" satırlarını yazdı.
Hastane çıkışında Twitter hesabından da bir paylaşımda bulunan model, "Hastaneden eve bebeksiz olarak gidiyoruz. Bu nasıl gerçek olabilir?" sözleriyle takipçilerini duygulandırdı.
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