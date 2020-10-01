Şok olduklarını ve daha önce hiç bilmedikleri derin bir acı içinde olduklarını belirten Teigen, konuyla ilgili şunları söyledi:

Daha önce bebeklerimizin isimleri konusunda onlar doğduktan sonra karar vermiştik, sadece hastaneden ayrılmadan birkaç dakika önce. Ama bir sebepten karnımdaki bu küçük adama Jack adını verdik.

O bizim için her zaman Jack olacak. Jack, küçük ailemizin bir parçası olmak için çok çaba harcadı ve sonsuza kadar da öyle olacak.