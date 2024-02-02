CHP’de kritik gün! Açıklanmayan adaylar için gözler Parti Meclisi’nde! PM sonrası adaylar açıklanacak!

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Yerel seçimler yaklaşırken Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday belirleme mesaisi hız kazandı. CHP’de bugün önce MYK ardından Parti Meclisi toplanacak. CHP'nin kalesi olarak bilinen Ankara'nın Çankaya İlçe Belediye Başkan Adayı açıklanacak. Ayrıca, İstanbul da henüz açıklanmayan ilçeler için de gözler bugün gerçekleştirilecek olan Parti Meclisi'nde olacak.

İSTANBUL’UN İLÇELERİ NETLEŞECEK

Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Mardin, Ordu, Şanlıurfa adayları henüz açıklanmadı. CHP'de bu büyükşehirler için aday belirleme mesaisi gerçekleştirilecek. Toplantı sonrasında adaylar kamuoyuna duyurulacak.

İstanbul'da şu ana kadar 28 ilçe adayı duyuruldu. Adalar, Bakırköy, Esenyurt, Avcılar, Kadıköy, Sarıyer adayları henüz açıklanmadı. Bu ilçelerin adayları da Parti Meclisi'nde netleşecek.

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ÇANKAYA ADAYI AÇIKLANACAK

Ankara'da ise CHP'nin kalesi olarak bilinen Çankaya adayı da belirlenecek. Adayı henüz açıklanmayan bir diğer ilçeler ise Keçiören Altındağ ve Sincan… Bu ilçelerin adayları parti meclisi toplantısı sonrası açıklanacak. Antalya’da ise Muratpaşa, Bursa’da Nilüfer ilçe adaylarının da belirlenmesi bekleniyor.