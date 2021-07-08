CHP kadına yönelik şiddetin haritasını çıkarıyor

AA

Nazlıaka, AA muhabirine, 5 Aralık'ta faaliyete geçen "YaşamHak" projesi çerçevesinde yapılan çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

Proje kapsamında bugüne kadar 1708 kadının hayatına dokunduklarını kaydeden Nazlıaka, şiddet mağduru kadınlara ücretsiz hukuki ve psikolojik desteğin yanı sıra bazı illerde iş imkanı sağladıklarını ve mağdurların çocuklarına burs verdiklerini ifade etti.

"FİZİKİ ŞİDDET BAŞI ÇEKİYOR"

Nazlıaka, 444 82 85 numaralı hattan 7 gün 24 saat hizmet verildiğini aktararak, "Kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla hayata geçirdiğimiz 'YaşamHak' projesi kapsamında bize yapılan başvurulara göre şiddetin en fazla yaşandığı ilk üç il İstanbul, Antalya ve İzmir. Başvuruların türlerini incelediğimizde ise fiziksel şiddet başı çekiyor. Ardından psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddet geliyor." diye konuştu.

Aylin Nazlıaka, kadınların, fiziksel şiddet dayanılmaz hale geldiğinde başvuruda bulunduğunu, psikolojik şiddeti bir şiddet türü olarak görmediğini dile getirdi.

Salgın sürecinde ev içi şiddetin ikiye katlandığını vurgulayan Nazlıaka, üniversite yurtlarının kapalı olması nedeniyle, genç kadınların daha fazla ev içi şiddet mağduru ya da tanığı olduğunu söyledi.

Başvuran şiddet mağduru kadınların yüzde 65'inin eğitim düzeyinin düşük olduğunu belirten Nazlıka, bu kadınların yüzde 41'inin ortaokul, yüzde 21'inin ilkokul mezunu, yüzde 3'ünün sadece okur yazar olduğunu kaydetti.

'YaşamHak' otobüsüyle illere gittiklerini, şiddet mağduru kadınlarla bir araya geldiklerini anlatan Nazlıaka, "Kadına yönelik şiddetin haritası tamamlanmak üzere. Bu harita doğrultusunda şiddet türlerini, şiddet mağduru kadınların yaşadığı illeri, yaş ortalamalarını tespit ediyoruz. Bu haritayı çok önemsiyoruz. Çünkü iktidara geldiğimizde bu haritayı kullanarak kadına yönelik şiddeti bitireceğiz." görüşünü paylaştı.