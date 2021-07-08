CHP kadına yönelik şiddetin haritasını çıkarıyor

Nazlıaka, AA muhabirine, 5 Aralık'ta faaliyete geçen "YaşamHak" projesi çerçevesinde yapılan çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.
Proje kapsamında bugüne kadar 1708 kadının hayatına dokunduklarını kaydeden Nazlıaka, şiddet mağduru kadınlara ücretsiz hukuki ve psikolojik desteğin yanı sıra bazı illerde iş imkanı sağladıklarını ve mağdurların çocuklarına burs verdiklerini ifade etti.
"FİZİKİ ŞİDDET BAŞI ÇEKİYOR"
Nazlıaka, 444 82 85 numaralı hattan 7 gün 24 saat hizmet verildiğini aktararak, "Kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla hayata geçirdiğimiz 'YaşamHak' projesi kapsamında bize yapılan başvurulara göre şiddetin en fazla yaşandığı ilk üç il İstanbul, Antalya ve İzmir. Başvuruların türlerini incelediğimizde ise fiziksel şiddet başı çekiyor. Ardından psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddet geliyor." diye konuştu.
Aylin Nazlıaka, kadınların, fiziksel şiddet dayanılmaz hale geldiğinde başvuruda bulunduğunu, psikolojik şiddeti bir şiddet türü olarak görmediğini dile getirdi.
Salgın sürecinde ev içi şiddetin ikiye katlandığını vurgulayan Nazlıaka, üniversite yurtlarının kapalı olması nedeniyle, genç kadınların daha fazla ev içi şiddet mağduru ya da tanığı olduğunu söyledi.
Başvuran şiddet mağduru kadınların yüzde 65'inin eğitim düzeyinin düşük olduğunu belirten Nazlıka, bu kadınların yüzde 41'inin ortaokul, yüzde 21'inin ilkokul mezunu, yüzde 3'ünün sadece okur yazar olduğunu kaydetti.
'YaşamHak' otobüsüyle illere gittiklerini, şiddet mağduru kadınlarla bir araya geldiklerini anlatan Nazlıaka, "Kadına yönelik şiddetin haritası tamamlanmak üzere. Bu harita doğrultusunda şiddet türlerini, şiddet mağduru kadınların yaşadığı illeri, yaş ortalamalarını tespit ediyoruz. Bu haritayı çok önemsiyoruz. Çünkü iktidara geldiğimizde bu haritayı kullanarak kadına yönelik şiddeti bitireceğiz." görüşünü paylaştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!