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        Haberler Gündem Güncel CHP ilçe binasının balkonu çöktü: 3'ü ağır 8 yaralı

        CHP ilçe binasının balkonu çöktü: 3'ü ağır 8 yaralı

        Denizli'nin Tavas ilçesinde CHP ilçe başkanlığı binasında seçim kutlaması sırasında balkon çöktü. 3'ü ağır 8 partilinin yaralandığı CHP ilçe binasındaki balkonun çökme anına ait görüntüler ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 23:50 Güncelleme: 01.04.2024 - 00:42
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        CHP ilçe binasının balkonu çöktü: 3'ü ağır 8 yaralı
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        2024 yılı Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, Denizli’nin Tavas ilçesinde CHP Belediye Başkanı Kadir Tatık, yarışı önde tamamladı.

        Resmi olmayan sonuçların belli olmaya başlamasının ardından birçok partili, seçim zaferini kutlamak için Tavas merkez Yeni Mahalle Karağolanoğlu Caddesinde bulunan parti binası önünde toplandı.

        Caddede devam eden kutlamaların yanı sıra ikinci kattaki parti binasına çıkan kalabalık bir grup, ilçe binasının iki balkonunu doldurdu.

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        Fotoğraf: AA

        BALKON AĞIRLIĞI KALDIRAMADI

        Kutlamalar coşku içerisinde devam ederken, ağırlığı daha fazla kaldıramayan balkonlardan birisi üzerindekilerle birlikte çöktü.

        Fotoğraf: AA

        Balkonun çökmesi sonucu caddede ve balkonda bulunan 3'ü ağır 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Halen çökmenin devam ettiği balkonun etrafı güvenlik çemberine alındı.

        BALKONUN ÇÖKME ANI KAMERADA

        Öte yandan balkonun çökme anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kutlamaları kayıt altına alan bir partilinin cep telefonu kamerasına yansıyan kaza anına ait görüntülerde, üzerinde çok sayıda partilinin bulunduğu balkonun kutlama yapılırken bir anda göçtüğü ve üzerindekilerin yere düştüğü anlar yer aldı.

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