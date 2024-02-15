Özgür Özel'den Hatay mesajı: Hatay'da daha iyi bir alternatif olursa... - Son dakika haberleri

Özgür Özel'den Hatay mesajı: Hatay'da daha iyi bir alternatif olursa... - Son dakika haberleri

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın adaylığı tartışmasına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, "Daha iyi bir alternatif görürsek değiştiririz" dedi.

"HATAY HALKI İLE İNATLAŞIYOR DEĞİLİZ"

Özel, "Hatay'ı 10 günde bir ölçtürüyoruz. Aldığımız yetkinin içine Hatay da giriyor, aday geri çekme ve yeni aday gösterme yetkisi aldık. Ama Lütfü Bey'in Hatay halkından gördüğü kabul kamuoyundaki algısının ötesinde. Ama daha iyi bir alternatif görürsem değiştiririz, buna Lütfü Bey de anlayış gösterir. Hatay halkı ile inatlaşıyor değiliz" dedi.

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Hatay'da Lütfü Savaş'a yönelik protestolara değinen Özel, "Organik Hataylılar vardı ama o grupları organize edenler de vardı. Mesela Gökhan Zan büyük bir grubu organize etmişti" dedi. Türkiye İşçi Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'ın Arsuz Belediye Başkan adaylığı için talepte bulunduğu ifade etti.

“HALUK BEY'İ ÖNEMSİYORUM"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı gündeme gelen şarkıcı Haluk Levent ile ilgili partilerin resmi teklifinin dışında bazen arka kapı diplomasisi yürütür. "Haluk Bey evet deseydi ankette ölçtürürdük. Haluk Bey'i önemsiyorum" yorumu yaptı.

“GÜRSEL TEKİN’İN İSTİFASINA ÜZÜLDÜM”

Ve aday listelerinin açıklanması sonrasında yaşanan istifalar. Gürsel Tekin'in istifası ile ilgili "Gürsel Abi'yi arayacağım, istifasına üzüldüm" ifadelerini kullandı. Özel, "Birkaç gün sonra kendisini arayacağım, bu ilk kızgınlık geçtikten sonra Gürsel Abi'nin baba ocağına yeniden döneceğini düşünüyorum. Herkes yapar da Gürsel Tekin'in bunu yapmaması gerekir. Adaydan memnun olmayan herkes istifa etse parti kalmaz, bunu en iyi Gürsel Tekin biliyor" diye konuştu.

ÇANKAYA'DA HÜSEYİN CAN GÜNER'İN ADAYLIĞINI DEĞERLENDİRDİ

Çankaya'da 31 yaşındaki Hüseyin Can Güner'in aday gösterilmesiyle ilgili eleştirileri de yanıtlayan Özel, "Çok üzerinde durduğum ve içime sinen bir adaylık. Onu avukat parantezine almak büyük haksızlık" dedi.