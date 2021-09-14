CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, geçen temmuzda yasalaşan 26 maddelik kanunun 15 maddesinin iptali için AYM'ye başvuru yaptı. Altay, AYM'ye başvuru dilekçesini verdikten sonra açıklama yaptı.
Altay, TBMM'de Temmuz ayında yasalaşan turizmi teşvik kanunu ve bazı kanunlar hakkında değişiklik yapılmasına dair kanunun anayasaya aykırılığı sebebiyle başvuru yaptıklarını söyledi. Altay, "Yüce mahkememin iş yükünün yoğunluğunu bilmekle beraber bu çok hassas konuda bir an önce erken ve hızlı bir karar almasını da kamuoyu üzerinden talep ediyoruz. Ormanlarımız, kıyılarımız, meralarımız rant kapısı olarak görülemez; hepimizindir, insanlarındır, hayvanlarındır, bitkilerindir bütün canlılarındır" dedi.
'VATANDAŞTAN ALDIĞIMIZ KUTLU GÖREVDİR'
Başvuru öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü belirten Altay, "Teklifin adı 'turizmi teşvik kanunu'; ama bu teklifle turizmin teşvik edilmesi şöyle dursun, ormanlar meralar ve kıyılar tek adam zihniyetine, tek adamın insafına teslim ve terk edildi. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. CHP olarak her zaman olduğu gibi halkın, devletin ve ülkenin menfaatine ayrı bulduğumuz her kanunu her cumhurbaşkanlığı kararnamesini bu yüce mahkemeye taşımak bizim vatandaştan aldığımız kutlu bir görevdir. Bunu yapmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
'KANUNDA TURİZMİ TEŞVİK YOK'
Altay, 26 maddelik kanunun 15 maddesinin iptali için mahkemeye başvurduklarını ifade ederek, "Bu kanunda turizmi teşvik yok; ormanları, meraları, kıyıları tek adama devir var. Yerel yönetimlerin yetkilerini özellikle kıyılarda ve turizm alanlardaki yetkilerini saraya devretme var. Biz bunun için buradayız. Bütün ormanlarımızı rant kapısı gören bir yaklaşım var. Bütün ormanlar turizm merkezi ilan edilemez. Merkezi idare işi gücü bıraktı kıyılardaki şezlongla, çadırla uğraşacak" diye konuştu.
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