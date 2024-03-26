İsmail Kartal'ın değişilmezi Edin Dzeko
Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli yıldızı Edin Dzeko, teknik direktör İsmail Kartal'ın vazgeçilmezleri arasında. Golcü futbolcu, sarı lacivertli formayı giydiği 37 maçın 33'üne ilk 11'de başladı
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Fenerbahçe'nin sezon başında Inter'den transfer ettiği Edin Dzeko takımın en etkili isimlerinin başında geliyor.
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Sarı-lacivertlileri sahadaki liderlerinden biri olan Edin Dzeko, önemli istatistiklere imza attı.
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Toplam 37 maçın 33’üne ilk 11’de başlayan Dzeko, ligde ve Avrupa'da 22 gol kaydetti.
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Yıldız oyuncu, zaman zaman oyun kurma görevini üstlendi, takım arkadaşlarına alan açtı ve hücum çeşitliliği sağladı.
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Sarı lacivertlilerde arkadaşlığın üst seviyeye çıkmasında da önemli rol oynayan deneyimli santrfor, Samandıra'daki pozitif havanın mimarlarından biri haline geldi.
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Yıldız futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılının Haziran ayında sona erecek.
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