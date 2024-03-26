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        Haberler Dünya MSB'den "İsrail ile işbirliği" iddialarına açıklama

        MSB'den "İsrail ile işbirliği" iddialarına açıklama

        Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin İsrail ile ticari işbirliği iddialarına yönelik bir açıklama yayımladı. Bakanlık, Türkiye'nin Filistinlilere zarar veren hiçbir faaliyetin içinde bulunmayacağını belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2024 - 19:36 Güncelleme: 26.03.2024 - 19:36
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        MSB'den "İsrail ile işbirliği" iddialarına açıklama
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        Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve İsrail arasında askeri alanda çeşitli noktalarda işbirliği süreçlerinin yürütüldüğü iddialarının ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

        MSB, Türkiye ve İsrail ordularının hiçbir ortak faaliyetinin bulunmadığını belirtti.

        Yazılı açıklama şöyle:

        "İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin hastaneleri, okulları, ibadethaneleri, mülteci kamplarını ve sivilleri hedef alan şiddet eylemleri devam etmektedir.

        Filistin'in her zaman yanında olan Türkiye Cumhuriyeti'nin Filistinlilere zarar verecek bir faaliyet icra etmesi ve bu yönde bir faaliyetin içinde olması mümkün değildir.

        Bu çerçevede Milli Savunma Bakanlığı'nın İsrail ile askeri eğitim, tatbikat ve savunma sanayii işbirliği dahil hiçbir faaliyeti bulunmamaktadır."

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