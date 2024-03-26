Kadir İnanır'ın sağlıyla ilgili yeni açıklama

Pazar günü rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kadir İnanır, Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

İnme geçiren Kadir İnanır'ın sağ tarafının felç olduğu tespit edilmişti. Tıkalı olan serebral arter damarının başarılı bir operasyonla açılmasının ardından yoğun bakıma alınan İnanır; entübe edilerek tedbir amaçlı olarak 48 saat boyunca uyutulmuştu.

SAAT 20.00'DE UYANDIRILDI

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Doktorları, müdahale etmeden doğal uyanmanın gerçekleşmesine karar vermişti. Kadir İnanır'ın son sağlık durumu hakkında Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklama şöyle; "24 Mart Pazar günü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilen Kadir İnanır, tıkalı olan beyin damarı açıldıktan sonra, uyutularak yoğun bakımda gözlem altına alınmıştı. Sayın İnanır, bugün, saat 20.00 itibarıyla uyandırılmış fakat vücudu bunu henüz tolere edemediği için entübe durumdan çıkarılamamıştır. Motor hareketleri başlayan ve genel durumu iyiye giden hastamızın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor. Uyandırma süreci sürüyor. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."