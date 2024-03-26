Avusturya-Türkiye maçı CANLI YAYIN

REKLAM advertisement1

A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında Avusturya ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

STAT: Ernst Happel

HAKEM: Daniele Chiffi (İtalya)

SAAT: 22.45

YAYIN: TRT Spor

AVUSTURYA: 1 - TÜRKİYE: 0

2' Schlager

Avusturya: Schlager, Posch, Wöber, Danso, Mwene, Gregoritsch, Xaver Schlager, Seiwald, Laimer, Baumgartner, Schmid.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Cenk Özkaçar, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız

Milli Takım, üç gün önce oynadığı hazırlık maçında deplasmanda Macaristan'a 1-0 kaybetti. Avusturya ise iki gün önce oynadığı özel maçta deplasmanda Slovakya'yı 2-0 yendi.

TÜRKİYE F, AVUSTURYA D GRUBU'NDA

Türkiye'nin hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Avusturya da EURO 2024'te mücadele edecek. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2024'te F Grubu'nda Portekiz, C yolu play-off galibi (Gürcistan-Yunanistan) ve Çekya ile mücadele edecek. REKLAM Avusturya ise şampiyonada D Grubu'nda yer alıyor. Avusturya, Fransa, Hollanda ve A yolu play-off galibi (Galler-Polonya) ile karşı karşıya gelecek. AVUSTURYA İLE 17. RANDEVU

Türkiye ile Avusturya, daha önce 10'u resmi, 6'sı özel olmak üzere toplam 16 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakaların 7'sini Ay-Yıldızlılar, 8'ini ise Avusturya kazanırken, 1 maç da beraberlikle bitti. Milliler, bu karşılaşmalarda 22 gol kaydederken, Avusturya da 18 gol attı. Avusturya, geçmişte Türkiye'ye 1978, 1990 ve 2002 Dünya Kupası Elemeleri ile 1984 ve 2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde rakip oldu. İki takım son olarak, 29 Mart 2016 tarihinde Ernst Happel Stadyumu'nda özel maçta karşılaşmış, Türkiye sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. MİLLİ TAKIM'IN 624. SINAVI

A Milli Futbol Takımı, 101 yıllık tarihinde 341'i resmi, 282'si özel toplam 623 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 242 galibiyet, 147 beraberlik ve 234 yenilgi yaşadı. Milliler, 267'si deplasmanda, 272'si evinde, 84'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 851 gol attı, kalesinde 889 gol gördü. REKLAM Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 623 karşılaşmanın 539'unu Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.