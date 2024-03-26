Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        81
        Fenerbahçe
        FB
        79
        Trabzonspor
        TS
        49
        Beşiktaş
        BJK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        43
        Rams Başakşehir
        İBFK
        42
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        42
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        41
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        39
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        39
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        38
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        36
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        36
        MKE Ankaragücü
        MKE
        33
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        33
        Tümosan Konyaspor
        KON
        33
        Gaziantep FK
        GFK
        31
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        30
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        29
        İstanbulspor
        İST
        13
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Avusturya-Türkiye maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Avusturya-Türkiye maçı CANLI YAYIN

        Avusturya-Türkiye maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında özel maçta Avusturya'ya konuk oluyor. 22 Mart Cuma günü oynadığı özel karşılaşmada Macaristan'a 1-0 yenilen ay-yıldızlılar, Avusturya'yı devirip hazırlık kampını mutlu bitirmek istiyor. Avusturya-Türkiye maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 26.03.2024 - 21:38 Güncelleme: 26.03.2024 - 22:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlk gol geldi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında Avusturya ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

        STAT: Ernst Happel

        HAKEM: Daniele Chiffi (İtalya)

        SAAT: 22.45

        YAYIN: TRT Spor

        AVUSTURYA: 1 - TÜRKİYE: 0

        2' Schlager

        Avusturya: Schlager, Posch, Wöber, Danso, Mwene, Gregoritsch, Xaver Schlager, Seiwald, Laimer, Baumgartner, Schmid.

        Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Cenk Özkaçar, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız

        Milli Takım, üç gün önce oynadığı hazırlık maçında deplasmanda Macaristan'a 1-0 kaybetti. Avusturya ise iki gün önce oynadığı özel maçta deplasmanda Slovakya'yı 2-0 yendi.

        TÜRKİYE F, AVUSTURYA D GRUBU'NDA

        Türkiye'nin hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Avusturya da EURO 2024'te mücadele edecek.

        Ay-yıldızlı ekip, EURO 2024'te F Grubu'nda Portekiz, C yolu play-off galibi (Gürcistan-Yunanistan) ve Çekya ile mücadele edecek.

        REKLAM

        Avusturya ise şampiyonada D Grubu'nda yer alıyor. Avusturya, Fransa, Hollanda ve A yolu play-off galibi (Galler-Polonya) ile karşı karşıya gelecek.

        AVUSTURYA İLE 17. RANDEVU

        Türkiye ile Avusturya, daha önce 10'u resmi, 6'sı özel olmak üzere toplam 16 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakaların 7'sini Ay-Yıldızlılar, 8'ini ise Avusturya kazanırken, 1 maç da beraberlikle bitti. Milliler, bu karşılaşmalarda 22 gol kaydederken, Avusturya da 18 gol attı. Avusturya, geçmişte Türkiye'ye 1978, 1990 ve 2002 Dünya Kupası Elemeleri ile 1984 ve 2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde rakip oldu. İki takım son olarak, 29 Mart 2016 tarihinde Ernst Happel Stadyumu'nda özel maçta karşılaşmış, Türkiye sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

        MİLLİ TAKIM'IN 624. SINAVI

        A Milli Futbol Takımı, 101 yıllık tarihinde 341'i resmi, 282'si özel toplam 623 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 242 galibiyet, 147 beraberlik ve 234 yenilgi yaşadı.

        Milliler, 267'si deplasmanda, 272'si evinde, 84'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 851 gol attı, kalesinde 889 gol gördü.

        REKLAM

        Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 623 karşılaşmanın 539'unu Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki bakanlıktan "İsrail ile işbirliği" iddialarına açıklama
        İki bakanlıktan "İsrail ile işbirliği" iddialarına açıklama
        Yeni açıklama
        Yeni açıklama
        Katilin tabutuna sırtlarını döndüler!
        Katilin tabutuna sırtlarını döndüler!
        Bakan Kacır tarih verdi! TÜRKSAT 6A uzaya gönderilecek
        Bakan Kacır tarih verdi! TÜRKSAT 6A uzaya gönderilecek
        Evin mutfağında patlama: 4 kişi dumandan etkilendi
        Evin mutfağında patlama: 4 kişi dumandan etkilendi
        İsmail Kartal’ın değişilmezi Dzeko!
        İsmail Kartal’ın değişilmezi Dzeko!
        Oto tamir dükkanına saldırı: 3 yaralı
        Oto tamir dükkanına saldırı: 3 yaralı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Hangi vitamin eksikliği hangi hastalığa neden olabilir?
        Hangi vitamin eksikliği hangi hastalığa neden olabilir?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray ve Yozgat'ta konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray ve Yozgat'ta konuştu
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        İşte olay toplantının deşifresi!
        İşte olay toplantının deşifresi!
        "Aç kalırsanız Hz. İsa'ya kavuşursunuz" vaadi: 429 kişi öldü
        "Aç kalırsanız Hz. İsa'ya kavuşursunuz" vaadi: 429 kişi öldü
        TFF olay toplantıyı yayınladı!
        TFF olay toplantıyı yayınladı!
        Kadir İnanır'ın hayatını o kurtardı
        Kadir İnanır'ın hayatını o kurtardı
        Artık İngiliz değiller!
        Artık İngiliz değiller!
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Yabancıların çekim merkezi
        Yabancıların çekim merkezi
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        Habertürk Anasayfa